Ben Affleck cede a Jennifer Lopez su parte de la mansión en Beverly Hills

En un giro inesperado dentro del ya muy publicitado divorcio de “Bennifer”, Ben Affleck decidió regalar a Jennifer Lopez toda su participación en la lujosa mansión que compartían, valorada en decenas de millones de dólares. Así lo reveló TMZ tras acceder a documentos judiciales que muestran una “transferencia de propiedad entre cónyuges”.

Según las fuentes citadas por el medio, Affleck le cedió a JLo su parte de la propiedad de forma completamente gratuita. El matrimonio adquirió la mansión en mayo de 2023 por $60.850 mil en efectivo. Sin embargo, a lo largo de su vida juntos invirtieron millones adicionales en mejoras.

La propiedad sigue en venta

Desde julio de 2024, un mes antes de que Lopez solicitara el divorcio, la casa estaba en venta, pero hasta ahora no han encontrado comprador. Inicialmente la ofrecieron por $68 millones, y en septiembre bajaron el precio a $52 millones, sin éxito.

Actualmente, Jennifer Lopez sigue viviendo en la propiedad mientras culmina la renovación de otra casa que compró recientemente.

El medio reseña que, en este momento, el actor se puede permitir esto. Las fuentes apuntan a que el actor está en una posición financiera más que desahogada. El mes pasado vendió su empresa de inteligencia artificial, InterPositive, a Netflix por la asombrosa suma de $600 millones.

La lujosa residencia que está situada en Beverly Hills y tiene aproximadamente 11.500 metros cuadrados de superficie. Cuenta 12 dormitorios y 24 baños. Sumado a esto, tiene un garaje en donde caben alrededor de 12 vehículos.

También están otras áreas como un penthouse independiente, una casa para el encargado de mantenimiento y otra vivienda para el personal de seguridad. Otros espacios disponibles de la mansión son un salón deportivo, gimnasio, canchas de baloncesto y un ring de boxeo.

Ben Affleck y Jennifer Lopez finalizaron su divorcio a inicios de 2025. Lopez se encargó de introducir el documento, en agosto de 2024, y ambos alegaron “diferencias irreconciliables”, aunque todo indica que tienen una relación cordial y respetuosa.

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