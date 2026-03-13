Jennifer Lopez habló como nunca sobre su divorcio de Ben Affleck: “Tuve que dejarlo todo”

A casi dos años de haber presentado la solicitud de divorcio de Ben Affleck, la cantante Jennifer López ha roto el silencio sobre el duro proceso de sanación que vivió tras su separación del actor, mismo que la orilló a tomar una pausa de la escena pública y refugiarse en sí misma.

La famosa concedió una entrevista a Nightline en la que confesó haber elegido afrontar su corazón roto de forma privada, poniendo en segundo plano sus compromisos laborales.

“Tuve que dejarlo todo y me tomé un año libre”, se le escucha decir en el fragmento de entrevista retomado por Good Morning America. “Cancelé giras y decidí quedarme en casa y sentarme con lo que había pasado, sin huir de ello a través del trabajo, a través de otra persona, a través de nada. Solo sentarme“, añadió.

De acuerdo con la artista de 56 años, esta decisión se vio motivada por su deseo de autorreflexión: “Llegué al punto en que me pregunté: ‘¿Qué te está pasando?’. Porque no podía culpar a nadie más, porque no creo que ahí esté la lección. Así que realmente quise entenderme a mí misma”, señaló al portal.

Las declaraciones de la famosa se alinean con el anuncio de la cancelación su gira de verano en el año 2024. En ese entonces, JLo argumentó que necesitaba “un tiempo para estar con sus hijos, familia y amigos cercanos”. Tan solo unos meses después, en enero de 2025, su separación de Ben Affleck se hizo oficial.

Su primer esposo fue el actor Ojani Noa, y tras años de soltería volvió a darse una oportunidad en el amor, ahora con el histrión Chris Judd entre 2001 y 2003. El cantante Marc Anthony, padre de sus gemelos, estuvo casado con ella de 2004 a 2014.

Jennifer López y Ben Affleck contrajeron matrimonio en julio de 2022, en una lujosa e íntima ceremonia en Las Vegas, aproximadamente dos décadas después de que su primer compromiso se disolviera en el año 2004.

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