Jennifer Lopez se sincera sobre su divorcio de Marc Anthony: “Fue muy difícil”

En un emotivo momento durante su residencia en Las Vegas, Jennifer Lopez ofreció detalles sobre lo que describe como un proceso de divorcio “realmente difícil” de su exesposo, Marc Anthony.

La artista de 56 años, conocida por éxitos como “Let’s Get Loud”, estuvo casada con la superestrella latina de 57 años entre 2004 y 2014. De esa unión nacieron sus gemelos, Max y Emme, que hoy tienen 18 años.

Durante su actuación de este viernes, López recordó aquel complicado capítulo de su vida, llegando incluso a bromear con su historial matrimonial.

“Después de mi tercer divorcio, fue cuando realmente empecé a ser buena en esto”, bromeó la cantante ante el público, para luego volverse seria: “En serio, eso no tiene gracia. No tiene gracia”.

Acto seguido, confesó la crudeza de aquel momento: “La verdad es que fue un momento muy difícil. Estuve a punto de darme por vencida. Era madre soltera con dos gemelos de tres años”.

En medio de esa crisis personal, Jennifer afirma que encontró consuelo en la autora de autoayuda Louise Hay, ya fallecida. La actriz de “El beso de la mujer araña” relató la conversación que mantuvo con su mentora en aquel entonces.

“Me dijo: ‘Jennifer, eres bailarina, ¿verdad?’. Le dije: ‘Sí, lo soy’. Y ella me respondió: ‘Cuando estás aprendiendo un baile y te equivocas en los pasos, ¿qué haces?’. Le dije: ‘Sigo hasta que los domino’. Y ella concluyó: ‘Así es, Jennifer. Sigue bailando siempre'”.

La metáfora caló hondo en la intérprete, quien utilizó esa sabiduría para superar el bache. Visiblemente emocionada, compartió el mensaje con su audiencia: “Y les deseo lo mismo a todos y cada uno de ustedes, que pase lo que pase en la vida, bailen, bailen, bailen, bailen, una y otra vez. ¡Los quiero muchísimo!“.

El divorcio de Marc Anthony fue el tercero para Jennifer López, después de sus matrimonios con Ojani Noa (1997-1998) y Cris Judd (2001-2003). Su vida amorosa volvería a ser noticia años después con su reconciliación y posterior matrimonio con Ben Affleck en 2022, unión que finalmente se disolvió en 2025.

Seguir leyendo: