Jennifer Lopez celebró el cumpleaños de sus gemelos con un nostálgico video

Jennifer Lopez volvió a demostrar que, más allá de los escenarios y las cámaras, su papel más importante es el de madre. Este domingo, la “Diva del Bronx” celebró un hito histórico en su vida familiar: el 18.º cumpleaños de sus mellizos, Emme y Max Muñiz, fruto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony.

Para conmemorar la entrada a la adultez de sus hijos, Lopez compartió en su cuenta de Instagram un video recopilatorio cargado de nostalgia. El montaje, ambientado con la canción “18” de One Direction, incluye momentos inéditos de la infancia de los mellizos, desde sus primeros pasos hasta imágenes actuales que muestran lo mucho que han crecido.

En el texto que acompañó la publicación, JLo recordó con detalle la noche en que nacieron en Nueva York, durante una de las tormentas de nieve más grandes de la ciudad.

“Recuerdo estar en el coche mirando por la ventana… todo brillaba y estaba cubierto de blanco”, escribió la artista de 56 años. “Era como si Dios se asegurara de que entraran en un mundo lleno de magia pura”.

La misiva pública también destacó las cualidades de los jóvenes, a quienes describió como personas “bondadosas, generosas y amorosas”. Lopez, quien cariñosamente llama a sus hijos “coconuts” (cocos), expresó que su vida cambió para siempre desde aquel febrero de 2008.

El video no solo mostró la faceta más íntima de la familia, sino también momentos públicos destacados, como la participación de Emme en el espectáculo del Super Bowl 2020.

Jennifer cerró su mensaje reafirmando su apoyo incondicional: “No importa lo grandes que lleguen a ser, siempre seremos nosotros tres. Prometo ser siempre esa presencia constante en medio de cualquier tormenta”.

Con esta celebración, Jennifer Lopez reafirma que, pese a su agitada carrera, sus “coconuts” siguen siendo el centro de su universo mientras comienzan este nuevo capítulo como adultos independientes.

