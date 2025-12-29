Afirman que Jennifer Lopez no sale con nadie un año después de divorciarse de Ben Affleck

La cantante y actriz Jennifer López, de 56 años, da la bienvenida al nuevo año desde una perspectiva de independencia y autocuidado, según confirmó una fuente cercana a la artista a la revista People.

Tras finalizar su divorcio de Ben Affleck, de 53 años, en enero de 2025, López no mantiene actualmente una relación sentimental y ha centrado sus energías en su trabajo y en la crianza de sus hijos.

“Para ella, lo importante es el trabajo y los niños”, reveló la fuente, destacando que la artista luce “feliz y contenta”. López es madre de los gemelos de 17 años, Maximilian “Max” David y Emme Maribel, fruto de su matrimonio anterior con el cantante Marc Anthony.

Un capítulo cerrado

El divorcio entre López y Affleck se concretó en enero de 2025, aproximadamente 20 semanas después de que la estrella de Hustlers presentara la solicitud el 20 de agosto de 2024.

La petición marcó el fin de un matrimonio que había comenzado con gran romanticismo: la pareja se casó en una íntima ceremonia en Las Vegas en julio de 2022, seguida de una celebración más grande un mes después en Georgia, rodeada de familiares y amigos.

Esta unión representaba la reanudación de una historia de amor que había capturado la atención del público dos décadas antes. López y Affleck estuvieron comprometidos entre 2002 y 2004, para luego reavivar su romance en 2021 y casarse en 2022.

En una entrevista con la revista Interview en octubre de 2024, López ya expresaba su entusiasmo por explorar esta nueva etapa en solitario. “Ahora me emociono cuando dices que vas a estar solo”, confesó. “Sí, no busco a nadie… ¿Qué carajo puedo hacer cuando estoy sola volando sola…? ¿Y si soy libre?”

La artista reflexionó sobre haber pasado por “diferentes situaciones desafiantes” a lo largo de los años y compartió una valiosa lección aprendida: “Lo que aprendí no es que yo no sea digna de amor. Es que ellos no son capaces”.

En una conversación con Howard Stern en su programa de SiriusXM, añadió que, aunque no planea usar aplicaciones de citas por considerarse “anticuada”, confía en que no tendrá problemas para conocer a alguien cuando llegue el momento.

