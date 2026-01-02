Jennifer Lopez responde a quienes la critican por vestirse “provocativa” a sus 56 años

Jennifer Lopez arranca el 2026 más fuerte que nunca y lista para contrarrestar los ataques de sus detractores de forma contundente y con estilo. Prueba de ello es su más reciente mensaje a quienes aseguran que a 56 años debería despedirse de los atuendos reveladores sobre el escenario. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante uno de los conciertos que la famosa ha ofrecido en su residencia en Las Vegas que se suscitó el viral momento en el que JLo abordó las críticas sobre su forma de vestir en el escenario, dejando claro que estas lejos de afectarla, la divierten.

“Me río de algunas cosas a veces, porque también dicen cosas muy divertidas“, dijo la cantante en una de las pausas de su show.

Sin embargo, sus siguientes palabras confirmaron que Jennifer Lopez no da cabida a que los comentarios negativos afecten su toma de decisiones: “¿Por qué siempre está vestida de es manera? ¿Por qué no se viste acorde a su edad? ¿Por qué siempre está desnuda? Y yo digo, ‘Si ustedes tuvieran este trasero, también andarían desnudos'”, señaló.

Y es que a sus 56 años, la denominada ‘Diva del Bronx’ se mantiene como una de las mujeres más bellas del mundo del entretenimiento gracias a su intensa rutina de ejercicio y buenos hábitos de alimentación.

Esto ha permitido que Jennifer Lopez deslumbre sobre la tarima con piezas que derrochan sensualidad y evidencian su figura de infarto. Algunas de las piezas en cuestión han sido: un minivestido de flecos con lentejuelas, un leotardo negro con blazer y corbata incluida, así como un vestido de plumas en color rosa con un corsé ajustado a juego.

Siempre fiel a su esencia, JLo ha inculcado en sus hijos una autoestima y amor propio que los hagan hacer caso omiso a este tipo de señalamientos: “Gracias a Dios que llevó ya bastante tiempo haciendo esto. Yo puedo ignorar mucho de ello. Realmente no significa nada. Yo les digo a mis hijos eso todo el tiempo”, reconoció durante el concierto.

