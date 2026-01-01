Jennifer Lopez bromea sobre su vida amorosa y Ben Affleck en su vuelta a Las Vegas

La cantante Jennifer Lopez arrancó la noche del martes 30 de diciembre una serie de presentaciones de la residencia que tendrá en Las Vegas, Nevada, la cual será la primera que realizará en la Ciudad del Pecado en más de una década.

La Diva del Bronx aprovechó su retorno a Las Vegas para bromear sobre lo mucho que ha cambiado su vida en los últimos años y hasta hizo una recapitulación de su vida amorosa.

“Es un gran honor que me hayan invitado de nuevo. ¿Saben que han pasado 10 años, 10 años desde mi última residencia aquí? Casi 10 años, exactamente. Fue en enero. ¡Pasó en un instante, ¿verdad?! En ese tiempo solo me he casado dos veces”, soltó JLo entre risas.

Su primera presentación, que se llevó a cabo en el Colosseum del Caesars Palace, sirvió para que Jennifer Lopez se sintiera como en casa y continuara bromeando sobre su vida en el amor.

“Eso no es verdad. Fue solo una vez. Parecieron dos. Es broma. Se acabó y nosotros simplemente… Está bien”, continuó JLo, quien contó con la complicidad de sus músicos y de sus fans en la cómica recapitulación que hizo sobre su vida personal.

A pesar de que trajo a la mesa lo mal que le ha ido en el amor en los últimos años, la ex de Alex Rodríguez y de Ben Affleck también se dio tiempo para reflexionar y asegurar que se encuentra mejor que nunca y lista para comerse al mundo.

“Todo está bien. La buena noticia es que estoy aprendiendo y creciendo, y estamos en nuestra época feliz. Estoy en mi época feliz”, concluyó la intérprete de forma convincente.

Además de hablar de su fallida historia de amor con el protagonista de ‘Batman’, Jennifer Lopez también revivió todo lo que vivió con el salsero Marc Anthony, con quien tiene dos hijos gemelos y de quien se separó en el 2011.

“Fue después de mi tercer divorcio (Marc Anthony), cuando realmente empecé a ser buena en esto (bailando), continuó la cantante, quien reconoció que en ese entonces la estaba pasando muy mal, a tal grado de que llegó a contemplar la posibilidad de rendirse, pero una sabia voz la hizo entrar en razón.

“Fue una época difícil y fue uno de esos momentos en los que estuve a punto de rendirme. Era madre soltera y con dos gemelos de tres años”, se sincero JLo, quien encontró un alivio en la fallecida Louise Hay, quien encontró las palabras indicadas y en el momento indicado para empujar a la cantante a seguir adelante.

