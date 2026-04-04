Jennifer Lopez terminó su residencia en Las Vegas

Jennifer Lopez, la indiscutible “Diva del Bronx”, puso fin este fin de semana a su aclamada etapa de conciertos en Las Vegas, consolidando una vez más su estatus como una de las artistas más completas y vigentes del mundo del espectáculo.

Con una combinación de nostalgia, energía y su característico sentido de la moda, la cantante y actriz se despidió de la Ciudad del Pecado dejando una huella imborrable en el público que acudió a sus shows.

Para la última noche de su residencia titulada “Up All Night“, celebrada el 28 de marzo en el Colosseum del Caesars Palace, Lopez no decepcionó.

Tras un espectáculo cargado de coreografías exigentes y efectos visuales de primer nivel, la estrella de 56 años sorprendió en la recepción posterior al show con un impactante vestido negro de terciopelo. El diseño, que destacaba por un pronunciado escote en la espalda y detalles de plumas en los puños, no solo resaltó su figura, sino que simbolizó el cierre de lo que ella misma denominó su “Happy Era”.

A través de sus redes sociales, JLo compartió un emotivo mensaje de agradecimiento: “Último show esta noche. Corazón lleno. A mi banda, mi equipo, mis bailarines y a cada fan que fue parte de esta increíble etapa, GRACIAS desde el fondo de mi corazón”, escribió la intérprete de “On the Floor”. “Lo mejor está por venir”, añadió, dejando la puerta abierta a sus próximos proyectos.

Esta residencia, que inició en diciembre de 2025, no solo fue un éxito en ventas, sino también un espacio donde JLo se mostró más cercana que nunca con su público, permitiéndose bromear sobre su vida personal y celebrar su trayectoria de décadas.

Con el cierre de este capítulo en Las Vegas, Jennifer Lopez demuestra que, lejos de detenerse, sigue reinventándose para mantener su reinado en la industria del entretenimiento global.

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