Jennifer Lopez debutó en Coachella junto David Guetta

Jennifer Lopez dejó al público boquiabierto al realizar una aparición sorpresa durante la segunda noche del prestigioso festival Coachella. A pesar de su trayectoria de más de 25 años y de haber conquistado los escenarios más grandes del mundo, esta presentación marcó el debut oficial de la superestrella latina en el Empire Polo Club.

La euforia se desató cuando David Guetta, quien dominaba el escenario Quasar, anunció a la multitud que había “invitado a una amiga”. En ese instante, JLo apareció bajo las luces, derrochando la energía y el magnetismo que la caracterizan.

Ataviada con un espectacular bodysuit plateado con cristales, complementado con una chaqueta de plumas color aguamarina de Julien Macdonald, la cantante se apoderó del escenario desde el primer segundo.

El motivo de la reunión fue el estreno en vivo de “Save Me Tonight”, su reciente sencillo producido en colaboración con el DJ francés.

Durante la actuación, Lopez demostró por qué sigue siendo una fuerza imparable en el pop, moviéndose con precisión coreográfica y culminando el número con un efusivo abrazo a Guetta en la cabina.

Tras el espectáculo, la artista compartió su emoción en redes sociales, describiendo la experiencia como parte de su “era feliz”. “¡El día más divertido! ‘Save Me Tonight’ con David en vivo por primera vez en MI PRIMER COACHELLA fue muy especial”, escribió Lopez en redes sociales. “Mi era feliz lo está reescribiendo todo. Nunca dejes de sorprenderte a ti misma”.

Con esta aparición, Jennifer Lopez no solo tachó una meta pendiente en su carrera, sino que reafirmó su estatus como ícono global, demostrando que, a sus 56 años, sigue estando en la cima de su juego artístico.

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