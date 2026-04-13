Karol G y su homenaje a la cultura mexicana en Coachella

En una noche que quedará marcada en la historia de la música latina, Karol G protagonizó este domingo uno de los momentos más poderosos en la historia del Festival Coachella.

La artista colombiana no solo deleitó a miles con sus éxitos, sino que utilizó su plataforma para rendir un vibrante homenaje a la cultura mexicana y enviar un mensaje de solidaridad a los inmigrantes en Estados Unidos.

El punto culminante del espectáculo llegó cuando el sonido del reguetón dio paso a las trompetas y violines. Acompañada por el Mariachi Reyna de Los Ángeles —una prestigiosa agrupación femenina con más de 30 años de trayectoria—, la intérprete de “Provenza” inició un segmento dedicado a México.

El tributo comenzó con los icónicos acordes de “El Son de la Negra”, seguido por la interpretación de “Ese hombre es malo”, elevando la energía de un público que ondeaba banderas de toda Latinoamérica.

La sorpresa de la noche fue la aparición de Becky G. Juntas interpretaron el éxito “MAMIII”, reafirmando el lazo entre las culturas colombiana y mexicana. Al finalizar, la cantante californiana lanzó una proclama que resonó en todo el valle de Indio: “¡Que viva México, que viva Colombia y a todos nuestros inmigrantes que queremos mucho!”.

Este gesto no fue casual. En un contexto político complejo, Karol G confesó haber recibido advertencias sobre evitar pronunciamientos políticos para proteger su estatus migratorio. Sin embargo, la artista decidió alzar la voz.

“Esto no se trata solo de mí. Esto es por mi comunidad latina, por mi gente que la ha pasado mal últimamente en este país”, expresó visiblemente emocionada.

Con esta presentación, Karol G no solo reafirmó su estatus como superestrella global, sino que consolidó a Coachella como un espacio donde la identidad latina y la lucha de los inmigrantes ocupan el lugar protagonista que merecen.

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