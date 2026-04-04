Karol G y Drake preparan una colaboración, según publicación en redes

Una reciente interacción en redes sociales entre Drake y Karol G hizo que sus fans piensen que ambos podrían estar desarrollando una colaboración musical juntos.

Lo que comenzó como una simple historia de Instagram se ha transformado en la teoría más sólida de una colaboración que podría redefinir las listas de éxitos musicales este año.

La chispa que encendió los rumores fue una publicación realizada por el artista canadiense el pasado jueves.

Drake compartió una captura de pantalla del video musical “Si antes te hubiera conocido”, el éxito de merengue que la colombiana lanzó en 2024. Sin embargo, el detalle que verdaderamente captó la atención de los internautas fue la inclusión de un GIF alusivo a “200 Copas”, otro de los himnos más icónicos de la carrera de la paisa.

¿Colaboración o sorpresa en Coachella?

Este gesto no es el primero del rapero hacia la artista; ya en 2025 había dejado comentarios en sus publicaciones, pero esta señal sugiere un posible proyecto más concreto.

Seguidores de ambos artistas especulan que este acercamiento podría materializarse de dos formas: un nuevo sencillo conjunto o una aparición sorpresa de Drake durante el show de Karol G en Coachella 2026, donde la colombiana hará historia como una de las artistas principales.

Acompañando esta expectativa, vallas publicitarias en California con la frase “Calling all Papasitos“ han comenzado a aparecer, lo que muchos interpretan como parte de una campaña de marketing para anunciar este junte.

Aunque hasta el momento ninguno de los dos artistas ha emitido una confirmación oficial, la interacción ha logrado posicionarse como el tema central de la agenda musical global, consolidando a Karol G como una figura imparable en el mercado anglosajón.

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