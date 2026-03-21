Karol G lanzó muñeco para recolectar fondos para niños con cáncer

Karol G vuelve a demostrar que su impacto trasciende los escenarios. En una emotiva iniciativa, la artista colombiana lanzó oficialmente el “Baby Pelón con Cora”, un muñeco inspirado en la valentía de los niños que enfrentan el cáncer.

El proyecto busca recaudar fondos para proyectos de humanización hospitalaria y acompañamiento médico.

El muñeco, que forma parte de la reconocida colección de la Fundación Juegaterapia, se caracteriza por no tener cabello, un gesto que busca normalizar la pérdida del mismo durante los tratamientos de quimioterapia y fortalecer la autoestima de los menores.

En esta edición especial, el juguete luce un pañuelo con diseños florales y de naturaleza, creados con la participación de niñas colombianas en tratamiento oncológico y bajo la visión creativa de la propia “Bichota”.

“La quimio jugando se pasa volando”, es el lema que acompaña esta campaña. Con un costo aproximado de 19 dólares, la colección consta de solo 8,000 unidades numeradas, lo que las convierte en piezas de colección exclusivas.

Impacto en la salud infantil

Los beneficios obtenidos por las ventas se invertirán en transformar hospitales en espacios más amigables y lúdicos. En Medellín, los recursos ayudarán a adecuar entornos médicos para que los pacientes pediátricos cuenten con zonas de juego que reduzcan el impacto emocional de la enfermedad.

Con este lanzamiento, Karol G se une a figuras como Camilo, Shakira y Alejandro Sanz, quienes también han colaborado con Juegaterapia.

Esta acción refuerza la misión de su Fundación Con Cora, consolidándola como un pilar de apoyo no solo para mujeres y jóvenes en vulnerabilidad, sino ahora también para la infancia que lucha contra el cáncer en Colombia y el mundo.

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