Thalía agradeció gesto de Karol G de mencionarla en los Grammy

La entrega de los Premios Grammy, celebrada el pasado domingo 1 de febrero en Los Ángeles, no solo dejó grandes ganadores, sino también momentos de profunda conexión generacional.

Uno de los instantes más virales de la noche fue el protagonizado por la colombiana Karol G, quien aprovechó su paso por el escenario para rendir un breve pero significativo tributo a una de sus mayores influencias: la mexicana Thalía.

Durante la presentación de la categoría a Mejor Álbum de Música Urbana, Karol G compartió escenario con el comediante Marcello Hernández.

En un diálogo cargado de humor y nostalgia sobre las raíces latinas, Hernández recordó cómo las madres despertaban a sus hijos con la música de Gloria Estefan. Entre risas, la intérprete de “Provenza” intervino para precisar su propia experiencia: “En mi casa era a las 6 de la mañana, más temprano, y escuchábamos a Thalía y Juan Gabriel”.

El gesto no pasó inadvertido para la protagonista de Marimar. A través de sus redes sociales, Thalía reaccionó con un mensaje cargado de afecto que conmovió a los seguidores de ambas. “¡Mi Karol G amada! Gracias por llevarme siempre en tus labios y dejarme ser parte de tu hermosa historia”, escribió la cantante y empresaria.

Thalía, quien ha sido un referente global del pop latino durante décadas, subrayó la importancia de la unión femenina en la industria: “¡Somos fragmentos de estrellas y juntas brillamos más! ¡Te amo! See u soon”.

Cabe recordar que Karol G ha manifestado en diversas ocasiones —incluyendo su reciente documental— que las canciones de Thalía fueron el motor de sus sueños cuando apenas era una niña en Medellín. Hoy, convertida en una estrella mundial, la “Bichota” no olvida a quienes le abrieron el camino, demostrando que la admiración y el respeto mutuo son el lenguaje que une a las reinas del género.

