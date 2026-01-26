Karol G acompañó a Bad Bunny en su último show en Medellín

El Estadio Atanasio Girardot fue testigo de un momento que quedará grabado en la historia del género urbano. Durante la tercera y última noche de presentaciones de Bad Bunny en Medellín, la euforia alcanzó su punto máximo cuando Karol G apareció en el escenario como la invitada sorpresa de la velada.

Tras dos noches previas que contaron con la participación de artistas como Li Saumet de Bomba Estéreo o Arcángel, el cierre oficial del tour en Colombia prometía grandes emociones, pero nadie anticipaba el regreso de la artista paisa a los escenarios locales de esta manera.

Benito Martínez, nombre de pila del puertorriqueño, presentó a la cantante como “una de las representantes de nuestra música y cultura a nivel mundial”, desatando los gritos de miles de asistentes.

La química entre ambos artistas fue evidente desde el primer segundo. La presentación conjunta incluyó un recorrido por temas emblemáticos, iniciando con la colaboración que los unió en 2017, “Ahora me llama”, un momento que apeló directamente a la nostalgia de sus seguidores más antiguos.

Además, el repertorio incluyó éxitos recientes de la colombiana como “Si antes te hubiera conocido” y la interpretación de “Latina Foreva”, consolidando un show que mezcló los sonidos clásicos del reggaetón con el merengue y ritmos actuales.

Con este espectáculo, Bad Bunny concluyó su paso por Medellín, dejando una huella imborrable gracias a una de las colaboraciones en vivo más esperadas por el público latinoamericano.

Ahora, Bad Bunny seguirá su gira por Argentina y Brasil entre enero y febrero.

En mayo, la gira llegará a Europa. El reguetonero se presentará en España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

La ciudad en la que Bad Bunny ofrecerá más será Madrid, donde realizará diez conciertos Estadio Metropolitano entre mayo y junio.

Seguir leyendo:

· Bad Bunny impuso récord previo a su show en el Super Bowl

· ¡Se terminó el ‘Ferxxo’ amor! Karol G y Feid se separan

· ¿Cuáles son las mejores canciones latinas de 2025 para la revista Billboard?