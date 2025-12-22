¿Cuáles son las mejores canciones latinas de 2025 para la revista Billboard?
La revista especializada hizo una selección con las 25 canciones latinas que considera fueron las mejores del año, que lidera Bad Bunny
Bad Bunny, Fuerza Regida, Rosalía, Rauw Alejandro y Karol G figuran entre las mejores canciones en español de 2025 para la revista Billboard.
El fin de semana la revista especializada compartió una lista con 25 temas que consideran son las mejores canciones latinas del año.
El ranking de las mejores canciones latinas lo encabeza “Baile inolvidable” de Bad Bunny. “’Baile inolvidable’ puede parecer a simple vista una salsa bailable, pero desde los primeros compases deja claro el anhelo y la melancolía que lleva por dentro”, destacó la revista.
Al conejo malo le sigue Fuerza Regida con su tema “Marlboro Rojo” en el segundo lugar del ranking. “Aunque el grupo rompe fronteras en 111XPANTIA con híbridos experimentales de banjo y reggaetón, “Marlboro Rojo” los regresa a sus raíces”, indica Billboard.
En tercer lugar destaca “La Perla” de Rosalía con Yahritza y Su Esencia. “La dulzura de la música es deliciosamente engañosa; si no le prestas atención a la letra, podrías pensar que Rosalía está cantando sobre tomar el té”.
“Carita linda”, de Rauw Alejandro, se posicionó en el cuarto lugar del ranking de la revista especializada. “Más allá de su romanticismo, musicalmente es una carta de amor a Puerto Rico, impulsada por una hipnotizante fusión de bomba tradicional con ritmos urbanos”, destaca la revista.
El top cinco del ranking de Billboard lo completa “Coleccionando heridas”, de Karol G con Marco Antonio Solís. “La inesperada sorpresa, incluida en su álbum Tropicoqueta, atrapa desde los primeros acordes, con una guitarra de cuerdas de acero ofreciendo un riff sumamente melancólico”, indica la revista.
La lista de las mejores canciones latinas de Billboard lo completan:
6- “Me prometí” – Iván Cornejo
7- “Venga lo que venga” – Fonseca & Rawayana
8- “En privado” – Xavi & Manuel Turizo
9 – “Con otra” – Cazzu
10- “Ojos tristes” – Selena Gomez, Benny Blanco & The Marías
11- “Como un pájaro” – Silvana Estrada
12- “Querida yo” – Yami Safdie & Camilo
13- “El equivocado” – Ángela Aguilar
14- “Me está doliendo” – Carín León & Alejandro Fernández
15 – “Me retiro” – Santana & Grupo Frontera
16- “Vitamina” – Jombriel, DFZM & Jøtta
17- “Apaga la luz” – RØZ & Peso Pluma
18- “Vibrar+” – Estevan Plazola
19- “La plena” – W Sound, Beéle & Ovy on the Drums
20- “Amen” – Sebastián Yatra
21- “Chica de cristal” – Judeline
22- “Solcito” – Miguel Bueno & Juan Duque
23- “GOODBYE” – Arthur Hanlon, Carlos Vives & Goyo
24- “Besos robados” – Ana Bárbara & Yahritza y Su Esencia
25- “Misterio” – Gilberto Santa Rosa & J Balvi
