¿Cuáles son las mejores canciones latinas de 2025 para la revista Billboard?

Bad Bunny, Fuerza Regida, Rosalía, Rauw Alejandro y Karol G figuran entre las mejores canciones en español de 2025 para la revista Billboard.

El fin de semana la revista especializada compartió una lista con 25 temas que consideran son las mejores canciones latinas del año.

El ranking de las mejores canciones latinas lo encabeza “Baile inolvidable” de Bad Bunny. “’Baile inolvidable’ puede parecer a simple vista una salsa bailable, pero desde los primeros compases deja claro el anhelo y la melancolía que lleva por dentro”, destacó la revista.

Al conejo malo le sigue Fuerza Regida con su tema “Marlboro Rojo” en el segundo lugar del ranking. “Aunque el grupo rompe fronteras en 111XPANTIA con híbridos experimentales de banjo y reggaetón, “Marlboro Rojo” los regresa a sus raíces”, indica Billboard.

En tercer lugar destaca “La Perla” de Rosalía con Yahritza y Su Esencia. “La dulzura de la música es deliciosamente engañosa; si no le prestas atención a la letra, podrías pensar que Rosalía está cantando sobre tomar el té”.

“Carita linda”, de Rauw Alejandro, se posicionó en el cuarto lugar del ranking de la revista especializada. “Más allá de su romanticismo, musicalmente es una carta de amor a Puerto Rico, impulsada por una hipnotizante fusión de bomba tradicional con ritmos urbanos”, destaca la revista.

El top cinco del ranking de Billboard lo completa “Coleccionando heridas”, de Karol G con Marco Antonio Solís. “La inesperada sorpresa, incluida en su álbum Tropicoqueta, atrapa desde los primeros acordes, con una guitarra de cuerdas de acero ofreciendo un riff sumamente melancólico”, indica la revista.

La lista de las mejores canciones latinas de Billboard lo completan:

6- “Me prometí” – Iván Cornejo

7- “Venga lo que venga” – Fonseca & Rawayana

8- “En privado” – Xavi & Manuel Turizo

9 – “Con otra” – Cazzu

10- “Ojos tristes” – Selena Gomez, Benny Blanco & The Marías

11- “Como un pájaro” – Silvana Estrada

12- “Querida yo” – Yami Safdie & Camilo

13- “El equivocado” – Ángela Aguilar

14- “Me está doliendo” – Carín León & Alejandro Fernández

15 – “Me retiro” – Santana & Grupo Frontera

16- “Vitamina” – Jombriel, DFZM & Jøtta

17- “Apaga la luz” – RØZ & Peso Pluma

18- “Vibrar+” – Estevan Plazola

19- “La plena” – W Sound, Beéle & Ovy on the Drums

20- “Amen” – Sebastián Yatra

21- “Chica de cristal” – Judeline

22- “Solcito” – Miguel Bueno & Juan Duque

23- “GOODBYE” – Arthur Hanlon, Carlos Vives & Goyo

24- “Besos robados” – Ana Bárbara & Yahritza y Su Esencia

25- “Misterio” – Gilberto Santa Rosa & J Balvi

