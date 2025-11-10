Rauw Alejandro sorprende con video de “Besito en la Frente” filmado en iPhone 17 Pro

El cantante y compositor Rauw Alejandro ha demostrado que su labor como creativo no termina en el estudio de grabación. Prueba de ello es su reciente debut como director del video musical de su tema “Besito en la Frente”, un documental grabado en su totalidad con el nuevo iPhone 17 Pro.

Dirigido por el artista dos veces ganador del Grammy y el director creativo Martin Seipel, el audiovisual es un homenaje a las raíces puertorriqueñas de Rauw a través de una impresionante muestra de la flora, la fauna y los personajes folclóricos de la isla, como los vejigantes, en una celebración encabezada por la bomba, una de las expresiones artísticas más vibrantes de la Isla del Encanto.

“Durante años, el iPhone ha sido una de mis herramientas principales para crear contenido visual. Esta vez, lo llevé al límite: desde tomas en cámara lenta hasta escenas con poca luz. Crear para Apple y junto a Rauw Alejandro fue un verdadero reto, pero siento que he cumplido uno de mis sueños“, declaró Martin Seipel, realizador del video musical oficial de “Besito en la Frente”.

Rauw Alejandro lanza “Besito en la Frente” grabado con iPhone 17 Pro. Crédito: Cortesía

Asimismo, destacó “También estoy muy agradecido de haber filmado en la isla de Puerto Rico; nos lo dio todo: su energía, sus colores y, sobre todo, su gente“, agregó el realizador.

En este proyecto, el dispositivo se convierte en una herramienta central para la creación del artista, mostrando hasta dónde puede llegar la tecnología móvil en la producción audiovisual. La cámara destaca en el manejo de luces y sombras, un elemento clave en la estética del video.

Además del lanzamiento principal, Rauw Alejandro creó tres videos verticales para plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, donde comparte fragmentos del proceso de filmación, pruebas con el zoom de 8x y contenido detrás de cámaras.

La pieza visual también sirve como una exploración de las raíces culturales de la bomba, género originado hace más de cuatro siglos en Puerto Rico y considerado una de las expresiones más antiguas de su identidad afrodescendiente. Es así como el artista conecta la tradición con la modernidad, llevando la historia y el ritmo de la isla a un nuevo contexto visual.

“Besito en la Frente”, tema lanzado el pasado 7 de noviembre, forma parte de su nuevo álbum “Cosa Nuestra: Capítulo 0”, ya disponible a través de Apple Music.

“El significado de ‘Cosa Nuestra’ es tan grande que tendría que lanzar 20 álbumes para explicar su concepto. No hay tiempo para hacerlo en un solo álbum (…) Voy a seguir llevando mis raíces al mundo. Hoy en día me siento tan conectado con mi gente y estoy muy orgulloso de donde vengo. No tengo que mirar afuera cuando tengo todo aquí”, reveló en una entrevista reciente con Billboard.

Seguir leyendo:

• De Rauw Alejandro a Christian Nodal: Estas estrellas se presentarán en los Latin Grammy

• Rauw Alejandro lanza adelanto de su nuevo álbum: Cosa Nuestra: Capítulo 0

• Rauw Alejandro invitó a Laura Pausini a cantar con él en su concierto en Milán