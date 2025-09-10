Rauw Alejandro lanza adelanto de su nuevo álbum: Cosa Nuestra: Capítulo 0

Rauw Alejandro sorprendió al lanzar un adelanto de su sexto álbum de estudio titulado Cosa Nuestra: Capítulo 0, que se presenta como una continuacion del exitoso álbum Cosa Nuestra, que lanzó en 2024.

El anuncio del estreno del sencillo “Guabansexxx” este miércoles marca el inicio de esta nueva etapa musical que mezcla sonidos tradicionales con modernos, reafirmando sus raíces y su identidad cultural.

“Guabansexxx” se presenta como una fusión innovadora que integra ritmos afrocaribeños como la bomba y plena con influencias electrónicas y de house, creando un sonido original y vibrante.

El nombre y concepto del nuevo álbum están inspirados en Guabancex, la diosa taína de las tormentas, que simboliza la fuerza y la conexión con la herencia ancestral del Caribe.

Rauw Alejandro ha destacado que con este proyecto busca poner la bandera de la cultura latina y afrocaribeña en alto, mezclando el pasado con el presente para ofrecer una propuesta única a sus seguidores.

El lanzamiento de este adelanto viene acompañado del anuncio de su próxima gira latinoamericana, que arrancará el 13 de octubre en Santiago de Chile y recorrerá algunas de las ciudades más importantes de la región.

Este nuevo álbum y su reciente reconocimiento con el Premio Herencia Hispana 2025 en Washington D.C. reflejan el crecimiento artístico y el compromiso cultural de Rauw Alejandro.

En noviembre del año pasado, Rauw Alejando publicó su álbum Cosa Nuestra, el quinto de su carrera y que le dio su primer top 10 en la lista Billboard 200, en la que ocupó el puesto N° 6.

En una entrevista con Billboard, Rauw Alejandro detalló que en este álbum presenta una historia en la que interpreta a un personaje inspirado en los inmigrantes puertorriqueños en Nueva York en la década de los 70.

“Ahora adquiero este otro perfil de Raúl, de un chico más adulto viviendo en la ciudad de Nueva York y recreando esas épocas en que los boricuas inmigraron a la ciudad… A mí me gusta estudiar mucho lo que hago, dónde entro, y trato de vivirlo como si estuviera ahí presente”, contó.

