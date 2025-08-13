Rauw Alejandro recibirá el Premio a la Herencia Hispana 2025. El reguetonero será reconocido en la categoría Visión por “su aporte innovador a la música latina y su impacto global”.

El cantante de “Todo de ti” recibirá el reconocimiento en una ceremonia el próximo 4 de septiembre en el Teatro Warner en Washington, D.C., que será transmitida a nivel nacional por PBS.

Antonio Tijerino, presidente y CEO de la Fundación Herencia Hispana, expresó que Rauw Alejandro representa la esencia del premio: “Audaz en su creatividad, con una visión global y auténtico en cada paso que da”.

También destacó que el trabajo de Rauw Alejandro va más allá de la música y que representa a un movimiento que reafirma el valor de los artistas latinos en el mundo.

Para Rauw Alejandro, este galardón es un honor que refleja su esfuerzo por elevar la historia y la cultura puertorriqueña y latina. Además, con su álbum Cosa Nuestra, el cantante ha logrado un impacto significativo.

Este premio forma parte de una iniciativa creada por la Casa Blanca en 1988 para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, celebrando a latinos que han hecho contribuciones significativas en diversos campos.

Linda Ronstadt, Bad Bunny, Jessica Alba, Sebastián Yatra y Selena Gómez están entre los galardonados en ediciones anteriores.

El año pasado, Rauw Alejandro ganó un Latin Grammy por su álbum Cosa nuestra y tiene cuatro nominaciones al Grammy, además de recibir dos Premios Billboard de la Música Latina y dos Premios Lo Nuestro.

Actualmente, Rauw Alejandro está en una breve pausa de gira Cosa nuestra Tour, que comenzó en abril en Seattle, Estados Unidos.

El puertorriqueño se ha presentado en ciudades como Sacramento, Las Vegas, Fresno, Salt Lake City, Denver, Phoenix, Los Ángeles, Chicago, Boston, Nueva York y Miami, donde cerró la etapa estadounidense del tour.

En junio, el reguetonero comenzó la etapa europea de su gira en Londres y siguió por Düsseldorf, Ámsterdam, Berlín, Viena, Bruselas, Milán y Zurich.

En octubre comenzará la etapa latinoamericana de la gira en Chile.

