(FOTOS) Rauw Alejandro posa muy elegante en la Semana de la Moda de París

Rauw Alejandro derrochó elegancia por su paso en la Fashion Week de París. El cantante de reggaetón lució un traje de color beige y lo acompañó con unas gafas oscuras.

El puertorriqueño, que recientemente celebró su cumpleaños número 32, no solo ha conquistado las listas de música, también formó parte de algunas pasarelas y los eventos exclusivos en la capital francesa, donde asistió a múltiples desfiles de alta costura.

Rauw Alejandro en el Photo Call para el desfile masculino de Saint Laurent durante la Semana de la Moda de París.

Crédito: Photo © 2025 Best Image/The Grosby Group.

Rauw Alejandro poso muy elegante en París.

Crédito: Photo © 2025 Best Image/The Grosby Group.

En esta edición, Rauw destacó con su presencia en el desfile masculino de otoño 2025 de Saint Laurent, luciendo un impecable traje marrón medio que combinaba perfectamente con su estilo sofisticado.

Para la ocasión, optó por un blazer de corte limpio y pantalones a juego, que acompañó con una camisa marrón oscura y una bufanda a juego. Su look estuvo complementado con elegantes mocasines negros, gafas de sol oscuras, joyas de oro y su distintivo bigote y perilla, creando una imagen moderna y refinada.

Pero no solo fue su atuendo lo que destacó en este evento exclusivo. Rauw Alejandro no pasó desapercibido en el desfile, donde tuvo la oportunidad de conversar de manera casual con otras celebridades de la industria, incluida Lourdes León, la hija de Madonna, quien también se robó las miradas con un atrevido look transparente, combinado con un abrigo de cuero negro y tacones de tiras.

Rauw Alejandro compartió su experiencia por redes sociales

El cantante no dudó en compartir su experiencia en París con sus seguidores a través de las redes sociales, documentando cada momento con fotos y videos de su paso por los eventos.

Además, aprovechó la ocasión para interactuar con sus fanáticos, firmando autógrafos y tomándose un tiempo para capturar recuerdos con ellos fuera del desfile.

Este enfoque cercano y auténtico a su base de seguidores, sumado a su elegante presencia, refuerza el creciente impacto de Rauw Alejandro no solo en la música, sino también en el mundo de la moda.

En una entrevista reciente con CR Fashion Book, el artista compartió cómo su estilo ha evolucionado y cómo combina influencias modernas con su propio sello latino, una fusión que le ha permitido destacarse en cada aparición pública.

Con su estilo en constante evolución y su nueva era musical cada vez más consolidada, Rauw Alejandro sigue demostrando que la moda y la música son dos mundos que se pueden fusionar de manera brillante, haciendo de cada una de sus apariciones un momento para recordar.

