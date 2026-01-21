Bad Bunny impuso récord previo a su show en el Super Bowl

El fenómeno global Bad Bunny volvió a demostrar por qué es el artista más influyente de la música urbana actual. A semanas de su esperada presentación en el Apple Music Super Bowl Halftime Show, el cantante puertorriqueño ya comenzó a romper récords.

Tras la publicación del teaser de su presentación en el Super Bowl, el próximo el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, el adelanto promocional de su show impuso récord de likes obtenidos por estrellas que protagonizaron el máximo evento deportivo de EE. UU. en años anteriores.

Al momento de esta publicación, el adelanto del show de Bad Bunny acumulaba más de 5 millones de “likes” y 77 millones de visualizaciones, superando a los teasers de artistas como Rihanna, Usher y Kendrick Lamar, quienes encabezaron el espectáculo en años recientes.

El video promocional del show de Usher obtuvo 238,000 “likes” y 6.6 millones de vistas, mientras que el de Kendrick Lamar alcanzó los 54 millones de reproducciones.

En septiembre pasado, se anunció que Bad Bunny será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl en 2026. La noticia fue celebrara tanto por sus fans y como pos su colegas en la industria musical, pero también generó críticas.

El show de Bad Bunny en el Super Bowl, el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, marcará un hito en la carrera del reguetonero y en la música latina, pues será el primer artista latinoamericano en liderar en solitario el espectáculo.

Bad Bunny aseguró que está emocionado de poder llevar su música, su cultura y su historia a un espacio como el Super Bowl.

“Estoy emocionado por mis amigos, mi familia, Puerto Rico, toda la gente latina alrededor del mundo. Estoy emocionado por mi cultura. Estoy emocionado por todo, no solo por mí. Se siente muy bien. La playa donde grabamos es la playa de mi pueblo, así que es algo muy especial para nosotros”, indicó el cantante el año pasado.

Esta será la segunda vez que el boricua pise el escenario del Super Bowl, tras su aparición especial junto a Shakira y Jennifer López en 2020.

