¡Se terminó el ‘Ferxxo’ amor! Karol G y Feid se separan

Después de tres años de relación, Karol G y Feid decidieron tomar caminos separados. Según informó exclusivamente TMZ, fuentes allegadas a ambas estrellas confirmaron que la pareja terminó discretamente su romance hace unos meses, poniendo fin a las constantes especulaciones que los habían rodeado en las últimas semanas.

A pesar del fin de su historia amorosa, las mismas fuentes aseguran que la ruptura fue amistosa y que ambos mantienen una buena relación, respetándose y apoyándose mutuamente en sus carreras.

Una relación que nació de una colaboración musical

Los rumores de un posible romance entre la colombiana y el antioqueño comenzaron a circular en 2021, tras su exitosa colaboración en el tema ‘FRIKI’ y posteriores apariciones públicas juntos.

Sin embargo, no fue hasta 2023 cuando Karol G confirmó oficialmente la relación en entrevistas, describiéndola como un capítulo muy positivo y de apoyo mutuo en sus vidas.

Durante su relación, fueron vistos asistiendo a eventos juntos, compartiendo momentos sutiles pero significativos en redes sociales, y demostrando un claro apoyo profesional.

Feid fue un acompañante constante en varios tramos de la gira de Karol G, solidificando la imagen de una pareja unida tanto en lo personal como en lo artístico.

Hasta el momento, no ha habido una declaración oficial por parte de los artistas. TMZ indicó que se comunicó con los representantes de ambos, pero no obtuvo respuesta. La noticia se sostiene en el testimonio de fuentes cercanas que pidieron mantener su anonimato.

Con esta confirmación, se cierra un capítulo importante en la vida de dos de las figuras más prominentes de la música latina actual, quienes ahora se enfocarán en sus respectivas carreras, manteniendo, según se reporta, el respeto y la admiración que siempre los caracterizó.

Seguir leyendo: