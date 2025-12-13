El tierno mensaje de Marco Antonio Solís a Karol G por el estreno de La PremiEre

El cantante mexicano Marco Antonio Solís, conocido popularmente como “El Buki”, conmovió a sus seguidores al dedicar un tierno mensaje a la colombiana Karol G, con motivo del estreno de su esperado documental, La PremiEre.

A través de sus redes sociales, el intérprete de “Si no te hubieras ido” no tardó en expresar su emoción al ver el resultado final de la cinta, destacando la fuerza y sensibilidad de Karol G.

“Ya salió La Premiere de mi querida @karolg en Youtube, y me llena de emoción ver el resultado final”, escribió Solís en su cuenta de Instagram para acompañar un carrusel de fotos junto a la cantante colombiana.

El mensaje continuó con una emotiva declaración de gratitud y reconocimiento: “Es un honor haber sido parte de este proyecto tan especial y acompañar con mi voz un trabajo que nace desde su corazón”.

“Gracias, querida Karol, por invitarme a caminar contigo en este proyecto y por compartir tu arte con tanta fuerza y sensibilidad. Lo recibo con gratitud y con todo mi cariño”, concluyó su mensaje el mexicano.

La PremiEre, que se estrenó el domingo pasado, es una producción audiovisual que ofrece una mirada íntima al proceso de creación de su reciente álbum Tropicoqueta.

El documental, que se transmitió en más de cuarenta países, es considerado la pieza más personal de la artista paisa.

La producción recorre ciudades icónicas como Medellín, Cartagena y Los Ángeles, mostrando las raíces y las influencias que dieron forma al disco. Uno de los puntos más destacados fue la participación de Marco Antonio Solís, un gesto que subraya el respeto de Karol G por la música latina tradicional.

