Karol G sobre La PremiEre: “Que mi música siga sanando y uniendo generaciones”

Karol G compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales previo al estreno de su documental La PremiEre, en el que confesó sentirse “feliz, nerviosa, emocionada y con el corazón a mil” ante la llegada de este proyecto a su público.

A través de sus historias de Instagram, la cantante colombiana compartió un mensaje con sus seguidores para expresarles lo emocionada que estaba por el estreno de su documental, que espera sea la excusa perfecta para celebrar en familia.

“Hoy me desperté feliz, nerviosa, emocionada y con el corazón a mil. Después de tantos meses de planeación, trabajo y amor, ¡por fin! van a ver estos 45 minutos que llevamos preparando como un regalo para ustedes. Ojalá lo de hoy sea la excusa perfecta para juntarse, celebrar y disfrutar la vida, con la gente qué más quieres y sobre todo en esta época”, escribió la cantante.

En su publicación, Karol G también aprovechó para expresar su agradecimiento a sus fans por todo el apoyo que le han dado tras el lanzamiento de Tropicoqueta.

“Que mi música siga sanando, uniendo generaciones e inspirando a muchos… ese es el verdadero sueño. Feliz día de La PremiEre. Gracias por darme la oportunidad de hacer esto que tanto amo”, finalizó su publicación.

Este domingo, Karol G revolucionará la pantalla chica con La PremiEre, un ambicioso documental que revela los entresijos creativos detrás de su exitoso álbum Tropicoqueta

Este viaje audiovisual, producido por Bichota Films, captura la esencia de su proceso artístico en ciudades como Medellín, Cartagena, Ciudad de México y Los Ángeles, con presentaciones inéditas e invitados sorpresa que prometen emocionar a sus fans.

En sus redes sociales, Karol G compartió el profundo significado de este proyecto para ella: un regreso a sus raíces sonoras y culturales que celebran el “sabor, fuego, unión y corazón” de Latinoamérica.

