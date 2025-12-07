Karol G estrenará el video de “Ivonny Bonita” durante la emisión de La premiEre

Karol G revolucionará la noche de este domingo con el lanzamiento del video oficial de “Ivonny Bonita”, que se estrenará en exclusiva durante la transmisión de La PremiEre, documental sobre la creación del álbum Tropicoqueta.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana compartió la noticia del estreno del video musical de “Ivonny Bonita”.

“Video oficial de Ivonny Bonita. Estreno oficial mañana (7 de diciembre) durante la transmisión de la Premier”, escribió Karol G en un post que acompañó con emojis de corazones.

“Ivonny Bonita” es el cuarto sencillo del álbum, tras “Si antes te hubiera conocido”, “Latina Foreva” y “Papasito”, superando expectativas de fans que apostaban por “Coleccionando Heridas” con Marco Antonio Solís.

La canción ha escalado en plataformas digitales desde su presentación en vivo en el show de Victoria’s Secret en octubre.

La PremiEre, programada a las 5:00 pm (hora Colombia) por el Canal RCN y simultáneo en varios países latinoamericanos, promete mostrar el proceso íntimo detrás de su universo sonoro, rodado en Medellín, Cartagena, Ciudad de México y Los Ángeles, con presentaciones inéditas e invitados sorpresa.

Producido por Bichota Films, La PremiEre busca unir familias frente al televisor, mientras celebra la herencia latinoamericana y la comunidad que inspira Tropicoqueta.

En sus redes sociales, Karol G compartió el significado de este proyecto para ella: un regreso a sus raíces sonoras y culturales que celebran el “sabor, fuego, unión y corazón” de Latinoamérica.

“Volví a los sonidos que me hicieron sonreír y que me recordaron por qué amo tanto quiénes somos”, expresó la artista. “La PremiEre nace de un sueño personal… volver a ver a las familias reunidas, celebrando, sintiendo, bailando, todos juntos frente al TV en la sala de la casa, como en los viejos tiempos”, agregó.

¿Cuándo Karol G lanzó su álbum Tropicoqueta?

En junio, Karol G lanzó Tropicoqueta, el quinto de su carrera, que incluye colaboraciones con artistas como Marco Antonio Solís y Manu Chao.

Tras su lanzamiento, Karol G aseguró que Tropicoqueta es una carta de amor a sus raíces, a su identidad. Un proyecto en el que puso su alma y corazón, y con el que, considera, muchos se sentirán identificados.

El álbum es un homenaje a la cultura latina y sus raíces musicales, fusionando géneros como merengue, bachata, cumbia, vallenato y mariachi con el reguetón que caracteriza a la artista.

