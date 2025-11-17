Karol G anuncia nueva música: Lanzará colaboración con Tainy

Karol G anunció el lanzamiento de su nueva colaboración con el productor puertorriqueño Tainy, una canción titulada “ÚNICA”, que promete marcar una nueva etapa musical para la cantante colombiana.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram de la cantante colombiana con un adelanto del video musical del tema, el cual muestra una atmósfera melancólica y reflexiva.

“No hubo futuro, pero hubo verdad. En ese silencio después de amarnos entendía que hay amores que solo acaban en una noche, pero se quedan viviendo para siempre”, dice una voz en off en el adelanto.

En el adelanto de la nueva canción, que estará disponible a partir de este jueves, se ve a Karol G con un vestido blanco y una larga cabellera rubia al estilo rapunzel.

De inmediato, publicación en las redes sociales de la cantante acumuló miles de comentarios de sus fans expresándole su entusiasmo por escuchar el nuevo tema.

“Viene himno”, “Que sorpresa entrar a Instagram y ver esto”, “Se viene temazo”, “No puedo esperar”, son algunos de los comentarios.

El fragmento del videoclip publicado en las redes sociales de la cantante deja entrever una carga emocional intensa, acompañada por la impresionante producción de Tainy, quien es uno de los productores más influyentes del género urbano.​

Este anuncio llega en un momento de mucha actividad para Karol G, tras el lanzamiento de su álbum Tropicoqueta, en el que combina ritmos tropicales y urbanos, mostrando su versatilidad artística y su identidad caribeña.

La nueva canción junto a Tainy complementa esta etapa con una propuesta más íntima y personal, que ya ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes están atentos al estreno oficial para vivir la experiencia completa de “ÚNICA”.​

