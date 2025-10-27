Karol G deslumbró con un elegante look en el Vogue World 2025

Karol G causó sensación en el Vogue World 2025 celebrado en Los Ángeles con un look que combinó elegancia clásica y su esencia de empoderamiento femenino.

En el evento, la cantante colombiana lució un vestido midi blanco y negro de la colección otoño-invierno 2008 de Balenciaga, diseñado por Nicholas Ghesquière.

El atuendo que lució Karol G destacó por su efecto de cintura de avispa, escote redondo pronunciado y una abertura lateral en la falda, que aportó sofisticación y modernidad.

Para complementar su look al estilo old Hollywood, la cantante optó por sandalias de charol negro con tacón, un calzado que armonizó perfectamente con el estilo refinado y minimalista del outfit.

La artista, conocida por su fuerte presencia y estilo personal, logró un equilibrio ideal entre la moda de alta costura y su característica feminidad poderosa.

En el evento Vogue World 2025 Hollywood rindió homenaje al cine y reunió a diversas celebridades, destacándose un fondo recaudado que beneficiará a profesionales del vestuario afectados por los incendios forestales en Los Ángeles.

Karol G, además de brillar con su look, formó parte de esta celebración que une moda, cine y solidaridad.

Este outfit confirma que Karol G no solo domina la música latina, sino también el terreno de la moda, consolidándose como un ícono de estilo contemporáneo que no teme reciclar y reinterpretar piezas clásicas para hacerlas suyas con elegancia y autenticidad.

La aparición de Karol G en este evento se suma a su creciente influencia en la industria del entretenimiento, con otras apariciones en eventos como el desfile de Victoria’s Secret, demostrando que su presencia trasciende escenarios para imponerse también en las alfombras rojas más exclusivas.

