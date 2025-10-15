¿Cómo fue el show de Karol G en el desfile de Victoria’s Secret?

Karol G brilló en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025. La cantante colombiana fue una de las invitadas especiales del desfile anual de la marca de lencería, que se celebró este miércoles en Nueva York.

La cantante fue, junto a Missy Elliott, Madison Beer y Twice, una de las responsables de musicalizar el famoso desfile de modas.

Karol G apareció sobre la emblemática pasarela con un traje de encaje color rojo con transparencias para acompañar a los ángeles de Victoria’s Secret mientras interpretaba algunas de sus canciones.

La colombiana comenzó su show “Ivony Bonita”, mientras Bella Hadid desfilaba por la pasarela. Más tarde, la cantante subió la intensidad del show con “Foreva Latina”.

Karol G cerró su presentación desfilando con sus propias alas color rojo.

Tras su show, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Los seguidores no dudaron en dejar cientos de elogios para la cantante por su participación.

Horas antes del show, Karol G compartió en sus redes sociales sus emoción por ser parte del desfile anual de Victoria’s Secret.

“Que fantasía han sido los últimos meses de mi vida…cumpliendo sueños que tuve de niña y jamás pensé que me pasarían a mí”, escribió.

La participación de Karol G en el desfile anual de Victoria’s Secret representa un reconocimiento a su alcance global y a la influencia de la cultura latina en el mundo del entretenimiento.

Este logro se suma a una lista de hitos recientes en la carrera de Karol G, que incluye giras internacionales sold out, colaboraciones con artistas de renombre y reconocimientos en premios globales.

Su participación en un evento de esta magnitud no solo es un triunfo personal sino también una representación significativa para la presencia latina en escenarios tan prestigiosos.

