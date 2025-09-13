¿Cómo fue la presentación de Karol G en el Vaticano?

Karol G hizo historia al presentarse en el Vaticano. Este sábado, la cantante colombiana se convirtió en la primera artista latinoamericana en cantar ante el Papa en la Plaza de San Pedro.

La intérprete de “Si antes te hubiera conocido” participó en el concierto internacional Grace for the World, en el que participaron también Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend y Jennifer Hudson.

El evento, organizado en el marco del Año Jubilar 2025, reunió a figuras musicales de renombre mundial y fusionó música, arte visual y espiritualidad con un mensaje de fraternidad y paz desde el corazón del catolicismo.

La cantante colombiana, conocida como “La Bichota, sorprendió a los presentes con un elegante vestido largo color negro adornado con diamantes y un peinado alto semirecogido con ondas suaves.

En su presentación, Karol G cautivó al público al interpretar temas como “Mientras me curo del cora”, de su álbum Mañana será bonito (2023).

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue su dueto con el tenor italiano Andrea Bocelli, con quien interpretó la canción “Vivo por ella”.

Karol G expresó su conmoción y gratitud por la oportunidad de actuar en un lugar tan especial como la Plaza de San Pedro y compartió en redes sociales el cariño que recibió de sus fanáticos, quienes la felicitaron por su presentación.

La presentación del Karol G en el Vaticano marca un hito en su carrera y en la representación de la música urbana en escenarios internacionales de gran significado espiritual y cultural.

