Karol G confiesa su amor por México: “Me enamoré de su música y sus artistas”

Karol G confesó su profundo amor por México. Tras un reciente viaje a San Miguel de Allende, la cantante colombiana emocionó a sus fans al expresar su conexión y cariño hacia la cultura mexicana.

A través de su cuenta de Instagram, Karol G compartió varias fotos de su visita a la ciudad mexicana por el Día de Muertos y aprovechó para confesar que apenas 4 días fueron suficientes para confirmarle que está completamente enamorada de México, un país que considera parte fundamental de su vida.

“4 días en San Miguel de Allende, 4 días suficientes para enamorarse perdidamente de este lugar. Vivir la celebración del día de los Muertos aquí, me recordó por qué amo tanto este país”, aseguró.

En su publicación, la cantante también contó que siente una conexión especial con el país porque su cultura siempre estuvo presente en su vida a través de la música y las telenovelas que veía de adolescente.

“Lo conocí primero por sus novelas, luego me enamoré de su música, sus artistas y terminé conectando con su manera tan única de sentir y de honrar la vida”, detalló.

Karol G agradeció la calidez, la cultura y la pasión del pueblo mexicano, destacando cómo hacen que cada visita y experiencia se convirtiera en algo inolvidable.

“Qué bonito eres México, gracias por abrazarme con tu alegría, con tu drama, con tu romanticismo, con tu intensidad, con tu música, con tus colores y tradiciones… Gracias por inspirarme tanto”, expresó.

Durante su estancia en México, Karol G vivió momentos culturales significativos, como la celebración del Día de Muertos en San Miguel de Allende, que compartió con sus seguidores en redes sociales mostrando respeto y admiración hacia las tradiciones mexicanas.

