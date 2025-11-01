Karol G será una de las presentadoras que anunciará los nominados a los Grammy 2026

Karol G será una de las presentadoras que anunciará los nominados a la edición 67° de los premios Grammy 2026, que conocerán el próximo viernes 7 de noviembre.

Esta semana, la Academia de la Grabación anunció los nombres de los artistas, entres los que destaca el de Karol G, que serán los encargados de anunciar a los nominados de este año años galardones más importantes de la música.

Además de la cantante colombiana, entre los artistas que anunciarán a los nominados a la edición 67° de los premios figuran Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Sam Smith, Lizzo, Doechii, entre otros.

Los nominados a los Grammy 2026 se conocerán el próximo viernes a las 8:00 am a través del canal de YouTube de la Academia de la Grabación.

La edición 67 de los Grammy se celebrará el domingo 1° de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Esta oportunidad representa una importante plataforma para Karol G después de su creciente éxito, que incluye haber ganado su primer Grammy en 2024 en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por Mañana será bonito, disco que además se destacó por colaboraciones con Shakira, Romeo Santos y Quevedo.

Su papel como presentadora subraya la influencia que ha consolidado tras continuar marcando tendencia en el género urbano y otros espacios.

