Karol G convierte la energía de su álbum Tropicoqueta en imágenes en La PremiEre

Karol G transforma la energía de su álbum Tropicoqueta en una experiencia visual única en La PremiEre, evento en el que invita a sus seguidores a reunirse en familia “como en los viejos tiempos”.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana anunció que presentará el próximo 7 de diciembre lo que se cree que será un documental sobre el proceso de creación de Tropicoqueta.

“Después de un año construyendo este universo… llegó el momento de mostrarles cómo se ve Tropicoqueta, mi disco, en energía, en imágenes, en mi cabeza”, anunció Karol G en sus redes sociales.

“La PremiEre nace de un sueño personal… volver a ver a las familias reunidas, celebrando, sintiendo, bailando, todos juntos frente al TV en la sala de la casa, como en los viejos tiempos”, agregó.

El anuncio de Karol G generó gran expectativa y emoción entre sus seguidores, que un dudaron en expresar su entusiasmo por ver de qué se trata La PremiEre.

“La mejor de todos los tiempos”, “Lista nuestra cita para el 7 de diciembre”, “Ese día me voy a poner bien mamacita”, “Cualquier cosa que haga Karol G siempre será lo mejor del día, semana, mes”, son algunos de los comentarios.

En junio, Karol G lanzó Tropicoqueta, el quinto de su carrera, que incluye colaboraciones con artistas como Marco Antonio Solís y Manu Chao.

Tras su lanzamiento, Karol G aseguró que Tropicoqueta es una carta de amor a sus raíces, a su identidad. Un proyecto en el que puso su alma y corazón, y con el que, considera, muchos se sentirán identificados.

El álbum es un homenaje a la cultura latina y sus raíces musicales, fusionando géneros como merengue, bachata, cumbia, vallenato y mariachi con el reguetón que caracteriza a la artista.

Karol G describió el proyecto como un viaje musical en el que cada canción representa un mundo distinto, con ritmos y sentimientos variados que buscan renovar el amor por la música latina con un toque moderno y poderoso.

Este concepto se extiende a las imágenes que se presentarán en La PremiEre, donde la energía del álbum cobrará vida a través de visuales que celebran la sensualidad, la resiliencia y la identidad latina.

