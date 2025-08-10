Karol G sorprendió con una versión acústica de “Se puso linda”

Karol G sorprendió a sus fans con una versión acústica de su canción “Se puso linda”, uno de los temas destacados de su álbum Tropicoqueta.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana compartió un fragmento del video de la nueva versión de su canción para anunciar que ya estaba disponible en su canal de YouTube.

“Les comparto esta versión de ‘Se puso linda’… no hay mucho que decir, en la letra está dicho todo (…) Pueden encontrar el video completo en YouTube”, escribió Karol G junto al video.

En el video se ve a Karol Gen un ambiente sobrio, sentada sobre un piano de cola, mientras interpreta el tema sin los arreglos urbanos originales para ofrecer una balada íntima y melódica que resalta la sensibilidad de su voz y la profundidad de la letra.

La cantante también acompañó la publicación con mensaje de empoderamiento. “No se puso linda para nadie más… se puso linda porque entendió que se estaba olvidando de ella y que era hora de ponerse en su lugar, a lo que le dicen Glow up, yo le digo wake Up y cuando le pasa a una mujer, ya no hay vuelta atrás”, escribió.

De inmediato, la publicación de Karol G se llenó de mensajes de sus fans expresándole su emoción por la nueva versión de la canción.

“Mi canción favorita del álbum”, “Esta es la canción que todas debemos escuchar e interiorizar”, “Todo lo que tú haces es increíble”, “Gracias por escribir canciones que nos representan tanto como mujer”, son algunos de los comentarios.

“Se puso linda” forma parte de Tropicoqueta, el nuevo álbum de Karol G que lanzó el pasado 20 de junio e incluye colaboraciones con artistas como Marco Antonio Solís y Manu Chao.

Tras su lanzamiento, Karol G aseguró que Tropicoqueta es una carta de amor a sus raíces, a su identidad. Un proyecto en el que puso su alma y corazón, y con el que, considera, muchos se sentirán identificados.

“Este álbum suena a un pedacito de todos, empezó como un deseo en agosto del 2023, desde ese momento les he venido dejando algunas pistas en el camino y puedo decir que cuando lo terminé, lo hice con el corazón llenito del amor que recibí en cada país que visité…”, afirmó

