Karol G sobre las críticas a su nuevo álbum: “Aprendí que el arte no se mide por aplausos”

Karol G habló sobre la receptividad que ha tenido Tropicoqueta. Tras el lanzamiento de su nuevo álbum, la cantante colombiana ha recibido muchos halagos, pero también algunas críticas.

En una reciente entrevista con la revista ELLE, Karol G habló sobre cómo la hacen sentir las críticas a su nuevo álbum y cómo lidia con ellas.

“Nunca aprendes del todo. Yo me pongo la coraza y digo: ‘Ya no me importa lo que dice la gente de mí’. Pero es imposible. Lees comentarios porque quieres saber qué piensa la gente de tu disco, y ves cosas increíbles y otras, en cambio, que te golpean”, dijo la cantante.

Karol G también expresó su agradecimiento a quienes si entienden y disfrutan su música. “Doy las gracias al que lo entiende, al que me escucha, porque hago esto con tanto amor… Y siento mucho al que no le gusta, pero esto es lo que soy. Es la única forma en la que de verdad creo que puedo seguir haciendo esto, porque si no vamos a enloquecer todos”, indicó.

“No me molesta que me critiquen, me preocupa que no estén escuchando con el corazón. Y, aunque a veces las cosas duelen y confunden, aprendí que el arte no se mide por aplausos, sino por el eco que deja. Mientras mi música sea honesta, me represente y toque a alguien real, voy a seguir cantando”, agregó.

El pasado 20 de junio, Karol G lanzó Tropicoqueta, su quinto álbum de estudio, que incluye colaboraciones con artistas como Marco Antonio Solís y Manu Chao.

Tras su lanzamiento, Karol G aseguró que Tropicoqueta es una carta de amor a sus raíces, a su identidad. Un proyecto en el que puso su alma y corazón, y con el que, considera, muchos se sentirán identificados.

“Este álbum suena a un pedacito de todos, empezó como un deseo en agosto del 2023, desde ese momento les he venido dejando algunas pistas en el camino y puedo decir que cuando lo terminé, lo hice con el corazón llenito del amor que recibí en cada país que visité…”, afirmó

Seguir leyendo:

· Karol G y Feid hicieron una escapada romántica al mar

· Desestiman demanda por plagio contra Karol G y Tiësto

· El conmovedor mensaje de Karol G a sus fans: “No dejes de creer en ti”