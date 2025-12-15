Karol G sorprendió con un nuevo cambio de look: “Me corté el cabello yo misma”

La superestrella colombiana Karol G volvió a acaparar la atención de sus millones de seguidores al revelar un radical cambio en su apariencia.

Mientras disfrutaba de unas serenas vacaciones en las paradisíacas playas de Hawái, “La Bichota” dijo adiós a su característica cabellera larga, debutando un corte fresco y a la altura del cuello que ha generado un revuelo inmediato en las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la artista, cuyo nombre real es Carolina Giraldo, compartió la sorpresiva transformación, que confesó se hizo ella misma.

El nuevo estilo marca una significativa partida de la melena que ha lucido por años. Según su propia explicación, la decisión está directamente vinculada a un proceso consciente de cuidado personal, ya que busca mejorar la salud de su cabello y estimular su crecimiento durante una etapa de bienestar y tranquilidad.

Aunque la intérprete de éxitos como “Tusa” y “Si antes te hubiera conocido” enfatizó el motivo del cuidado capilar, el momento del cambio ha desatado una intensa ola de especulaciones entre sus fans.

El drástico corte ocurre en medio de rumores de una posible ruptura con su pareja, el también cantante Feid, lo que ha llevado a muchos a interpretar el movimiento como un acto simbólico de “cerrar ciclos” en su vida.

Independientemente de la motivación—ya sea una renovación estética o una transición personal—, Karol G reafirma su lugar como una creadora de tendencias.

Sus seguidores, acostumbrados a sus constantes transformaciones con tonos como el azul, el rosado y el rojo, aplaudieron el nuevo estilo de la cantante, destacando su belleza.

