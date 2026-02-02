Karol G y Feid coincidieron en los Grammy tras su ruptura

La 68ª edición de los Premios Grammy, celebrada este domingo, no solo dejó grandes momentos musicales, sino que se convirtió en el escenario del esperado —y tenso— reencuentro entre Karol G y Feid.

Tras la confirmación del fin de su relación, los artistas colombianos coincidieron en la gala, marcando una distancia que no pasó desapercibida para la prensa ni para sus seguidores.

A diferencia de ocasiones anteriores, donde la complicidad y las muestras de afecto eran la norma, en esta ocasión los intérpretes evitaron cualquier contacto visual.

Durante la alfombra roja, mientras “La Bichota” posaba para las cámaras, el “Ferxxo” fue captado a escasos metros concentrado en su teléfono, sin acercarse a quien fue su pareja por casi tres años.

@abrahamlopezperiodista12 ¿Confirmación silenciosa? Karol G y Feid coinciden en los Grammy 2026. Pero ni se hablan… 👀😱 ♬ sonido original – Abraham López

Tensión en el escenario

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Karol G subió al escenario para presentar la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana.

Irónicamente, Feid figuraba entre los nominados por su trabajo Ferxxo Vol X: Sagrado. A pesar de la cercanía física durante el anuncio, el ambiente se mantuvo estrictamente profesional. Finalmente, el galardón fue para Bad Bunny, evitando así un posible discurso de agradecimiento que los uniera frente al micrófono.

Hace dos semanas, un reporte de TMZ indicó que Karol G y Feid terminaron su relación tras casi tres años juntos.

Aunque ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial, su actitud en los Grammy parece haber confirmado la noticia de su ruptura.

