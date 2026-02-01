¡Bad Bunny hace historia en los Grammy! Ganó ‘Álbum del año’

En una noche histórica para la música latina, Bad Bunny rompió otra barrera al convertirse en primer artista de habla hispana en ganar el premio al ‘Álbum del Año’ en los Grammy. Su aclamado trabajo “Debí Tirar Más Fotos” se impuso a fuertes competidores como Justin Bieber, Kendrick Lamar, Tyler, the Creator y Sabrina Carpenter, entre otros, en la ceremonia de 2026.

Durante su discurso, el cual pronunció -mayormente- en español, comenzó hablando de Puerto Rico: “Puerto Rico creéme cuando te digo que somos lo más grande y no existe nada que no podamos lograr”. Le agradeció a la Academia y a todas las personas que trabajaron en el álbum. Después pronunció: “Gracias mami por parirme en Puerto Rico”.

Como lo mencionó en su discurso anterior, cuando se llevó el premio en la categoría ‘Mejor álbum urbano’, se lo dedicó a los inmigrantes a todas las personas que tuvieron que dejar su hogar para buscar una oportunidad mejor en otro país.

“Se lo dedico a todas las personas que han tenido que irse, las que han perdido a un ser querido. Gracias por tanto amor. Y a todos los artistas que estuvieron antes de mí y que también merecían recibir este premio, ¡muchas gracias!”, expresó visiblemente emocionado el boricua.

Este triunfo corona un año de hitos sin precedentes para el artista puertorriqueño. Cuando se anunciaron las nominaciones a finales de 2025, Bad Bunny ya había hecho historia al ser el primer artista hispanohablante en ser nominado simultáneamente a Mejor Álbum, Mejor Disco y Mejor Canción en un solo año.

Además, compitió en categorías como Mejor Portada de Álbum, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación Musical Global por “EoO”.

Una carrera repleta de éxitos

La victoria es un logro más en una carrera repleta de éxitos. Hace tres años, su álbum “Un Verano Sin Ti” se convirtió en el primer lanzamiento en español en obtener una nominación al Álbum del Año, aunque entonces el galardón fue para Harry Styles.

Bad Bunny cuenta ya con tres Grammy en su haber: dos por Mejor Álbum de Música Urbana (“Un Verano Sin Ti” en 2023 y “El Último Tour Del Mundo” en 2022) y uno por Mejor Álbum de Pop Latino/Urbano (“YHLQMDLG” en 2021), sumando un total de 16 nominaciones a lo largo de su trayectoria.

El momentum de Bad Bunny no se detiene. La próxima semana está programado para protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, en su tan esperado debut como cabeza de cartel. Si bien ya había participado como invitado en el show de Jennifer Lopez y Shakira en 2020, su selección esta vez generó controversia en ciertos sectores, recibiendo críticas del expresidente Donald Trump y algunos grupos conservadores.

Sin inmutarse, el artista lanzó el mes pasado un adelanto de su actuación —que presenta a bailarines de diversas etnias, edades y estilos— con una promesa clara: “el mundo bailará”.

Con este histórico Grammy, Bad Bunny no solo consolida su legado como una fuerza transformadora en la industria musical global, sino que abre definitivamente las puertas a una nueva era de reconocimiento para los artistas latinos en los máximos escenarios.

Seguir leyendo: