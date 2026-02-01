¿Con quién se sentará Bad Bunny en los Grammy?: Así será el orden de las mesas

A pocas horas de que inicie la 68ª edición de los Premios Grammy, la atención del mundo no solo se centra en quiénes se llevarán el gramófono dorado, sino en la logística de la gala, específicamente sobre con quién se sentarán los famosos.

Este año, la distribución de las mesas incluye combinaciones inesperadas que prometen momentos virales y conversaciones transculturales.

De acuerdo con un video compartido por la cadena CBS en redes sociales, la gran sorpresa de la noche será la cercanía entre Miley Cyrus y Bad Bunny.

@cbs All of our favorite artists belong sitting together at the 2026 #GRAMMYs 🤝🪑 Catch the @GRAMMYS LIVE Sunday, February 1 on CBS and @Paramount+ ♬ original sound – CBS

Según la distribución oficial de asientos que se muestra en el video, la intérprete de “Flowers“ compartirá mesa con el “Conejo Malo”.

Esta unión representa un choque de titanes: Cyrus llega como una de las figuras pop más sólidas, mientras que el puertorriqueño busca hacer historia con seis nominaciones en los premios, incluyendo la de Álbum del Año por DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS.

Asimismo, Bad Bunny es el primer artista latino con nominaciones en las categorías más importantes de la gala.

Pero la logística no termina ahí. A tan solo un asiento de distancia de esta dupla se encontrará Lady Gaga, completando un rincón de alto perfil mediático.

Por otro lado, la representación latina se mantendrá unida en otros sectores estratégicos, pues se confirmó que Karol G y Rauw Alejandro compartirán la misma mesa, reforzando el dominio del género urbano en la premiación.

La Academia de la Grabación también ha optado por mantener la familiaridad en ciertos casos. Billie Eilish se sentará junto a su hermano y colaborador Finneas, mientras que la pareja formada por Jack Antonoff y Margaret Qualley también compartirá ubicación.

Otros nombres que destacan por su proximidad son Jennifer Hudson y John Legend, quienes aportarán la cuota de elegancia clásica a la zona de invitados especiales.

Con la conducción de Trevor Noah por sexta y última ocasión, la gala de este 1° de febrero no solo premiará la excelencia musical del último año, sino que servirá como el escenario perfecto para interacciones entre artistas de géneros tan diversos como el pop alternativo y el reggaetón.

