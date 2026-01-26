¿Quiénes son los artistas que se presentarán en la gala de los Grammy 2026?

La Academia de la Grabación ha comenzado a revelar la constelación de estrellas que iluminarán el escenario del Crypto.com Arena el próximo domingo 1 de febrero.

En una edición marcada por el relevo generacional y el dominio del pop, la 68ª entrega de los Premios Grammy promete ser una de las más electrizantes de los últimos años.

Sabrina Carpenter: La gran protagonista

La noticia más destacada es la confirmación de Sabrina Carpenter como la encargada de abrir la ceremonia. Tras un año histórico con su álbum Man’s Best Friend, la cantante llega con seis nominaciones, incluyendo las categorías de Álbum del Año y Grabación del Año por su éxito Manchild. Su participación refuerza su estatus como la nueva “it-girl” de la industria musical global.

El debut de los nuevos talentos

Como ya es tradición, la gala dedicará un segmento especial a los nominados a Mejor Nuevo Artista, quienes realizarán un popurrí en vivo. Entre los confirmados para este bloque destacan:

Alex Warren y su fenómeno viral Ordinary.

y su fenómeno viral Ordinary. El grupo global KATSEYE .

. La sensación de TikTok Addison Rae .

. Propuestas alternativas como The Marías, Olivia Dean, Leon Thomas, Lola Young y Sombr.

Rumores y expectativas

Aunque la Academia suele guardar sorpresas para la última semana, las miradas están puestas en los máximos nominados. Se espera que Kendrick Lamar, quien lidera la edición con nueve candidaturas, y Lady Gaga, con siete menciones por Mayhem, confirmen sus actuaciones en los próximos días.

También suenan con fuerza los nombres de Bad Bunny y el dúo de Rosé & Bruno Mars, cuyo éxito “APT.” ha sido uno de los más reproducidos del año.

La ceremonia será conducida por sexta y última vez por el comediante Trevor Noah, marcando el fin de una era para la noche más importante de la música.

