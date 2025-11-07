¿Por qué las nominaciones de Bad Bunny en los Grammy marcan un hito sin precedentes?

La Academia de la Grabación volvió a reconocer la influencia global de Bad Bunny e hizo historia al ser nominado en las categorías principales. En el anuncio de las nominaciones para los Premios Grammy 2026, Benito Antonio Martínez Ocasio se convirtió en el primer artista de habla hispana en ser nominado simultáneamente en las tres categorías más importantes de la premiación: Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año.

Este hito llega después del lanzamiento de uno de sus álbumes más importantes: “Debí Tirar Más Fotos”. El álbum publicado el 5 de enero de 2025, bajo Rimas Entertainment, se convirtió en un éxito rotundo desde su publicación. Además de eso, su tema ‘DtMF’, obtuvo nominaciones en Grabación del Año y Canción del Año.

Este logro supera el anterior récord establecido por ‘Despacito’ en 2018, de acuerdo a lo reseñado por Variety, que consiguió dos nominaciones en las categorías principales, marcando Bad Bunny la primera vez que una misma persona logra esta triple presencia en un mismo año.

En total, el puertorriqueño aspira a llevarse a casa seis gramófonos dorados, con nominaciones que también incluyen Mejor portada de álbum, Mejor álbum de música urbana y Mejor interpretación global por su tema ‘EoO’.

Un disco de identidad boricua

‘Debí Tirar Más Fotos’ no es solo un éxito comercial; es una profunda reivindicación cultural. La producción, compuesta por 17 canciones, es un viaje sonoro que fusiona la tradición puertorriqueña de la música jíbara con géneros urbanos como el reggaetón y el trap.

En cuanto a su temática, Bad Bunny transmite mensajes de resistencia política, orgullo cultural y una conexión con la tierra que lo vio nacer.

El artista expresó en enero pasado: “Verlo cobrar vida me ha traído una inmensa felicidad. Siempre he sido honesto con mis seguidores, y con esta producción seguirán conociéndome más mientras yo también me descubro”.

El panorama general de los Grammy 2026

La lista de nominados para la edición 2026 también destaca el regreso del rap al centro de la escena. Kendrick Lamar encabeza la lista con nueve nominaciones, impulsado por su álbum ‘GNX’ y el éxito ‘Luther’, compitiendo también en las tres categorías principales. Muy de cerca le sigue Lady Gaga con siete nominaciones, donde su disco ‘Mayhem’ y el sencillo ‘Abracadabra’ se perfilan como fuertes contendientes.

La ceremonia de los Grammy está programada para el 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y será la última emitida por CBS antes de que los premios cambien a ABC, Hulu y Disney Plus en 2027.

El impacto global de Bad Bunny no se detiene en las nominaciones. Una semana después de la ceremonia de los Grammy, el artista hará historia nuevamente al convertirse en el primer hispanohablante en protagonizar un show de medio tiempo del Super Bowl completamente en español.

