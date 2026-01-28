Grammy 2026: Todos los detalles de la gala de este año

Este domingo se celebra la edición 68° de los Premios Grammy. La ceremonia de este año, que tendrán a Trevor Noah como presentador por última vez, se celebrará en la Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Este año,la gala de los premios que otorga la Academia de la Grabación de Estados Unidos promete ser una de las más memorables de los últimos años.

¿Dónde y a qué hora ver la ceremonia?

La gala de este año repetirá en la Crypto.com Arena de Los Ángeles y comenzará a las 5:00 p.m. (hora del Pacífico); mientras que la alfombra roja iniciará a las 3:00 p.m.

La gala será transmitida por la cadena de televisión CBS y estará disponible para verlo en directo y bajo demanda en Paramount+.

¿Qué artistas se presentarán?

Este año, los artistas que se presentarán en la gala de los Grammy son Sabrina Carpenter, Addison Rae, Alex Warren, Katseye, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Sombr, The Marías, y Clipse & Pharrell Williams.

¿Quiénes son los artistas con más nominaciones?

Este año, Kendrick Lamar lidera las nominaciones a los premios, con nueve postulaciones. Al rapero estadounidense le siguen Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut, todos con siete nominaciones.

Bad Bunny promete hacer historia en esta edición de los Grammy. El reguetonero puertorriqueño buscará alzarse con seis gramófonos dorados, entre los que destacan los de Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año.

