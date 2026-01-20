Sabrina Carpenter cantará en la gala de los Grammy

La Academia de la Grabación confirmó lo que muchos esperaban: Sabrina Carpenter subirá al escenario de los Premios Grammy 2026 el próximo 1° de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La estrella del pop se suma a la selecta lista de artistas que actuarán en directo durante la 68° edición de los galardones más importantes de la música.

Este será el segundo año consecutivo en el que Carpenter actuará en esta gala y es la primera artista confirmada para esta edición

El anuncio, adelantado por Billboard, consolida a Carpenter como la figura central de la ceremonia. Tras un ascenso meteórico impulsado por su aclamado álbum Short n’ Sweet y éxitos virales como “Espresso” y “Please Please Please”, su participación es vista por los críticos como el “momento de coronación” de su carrera.

Carpenter no solo acude como intérprete, sino como una de las máximas competidoras de la noche. La cantante acumula seis nominaciones, entre las que destacan las de Álbum del Año (por Man’s Best Friend), Grabación del Año y Canción del Año por su hit “Manchild”

La ceremonia de 2026 promete ser una de las más memorables de los últimos años, con una lista de nominados encabezada por el rapero californiano Kendrick Lamar, quien parte como el gran favorito con nueve candidaturas.

Al rapero estadounidense le siguen Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut, todos con siete nominaciones, mientras que el fenómeno puertorriqueño Bad Bunny buscará alzarse con seis gramófonos dorados, entre los que destacan los de Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año.

La ceremonia será transmitida en vivo por CBS y Paramount+, prometiendo ser una de las ediciones más vistas de la década.

