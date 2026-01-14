Trevor Noah presentará por última vez los Grammy

La Academia de la Grabación confirmó que el reconocido cómico sudafricano Trevor Noah regresará al escenario de los premios Grammy el próximo 1 de febrero.

Sin embargo, el anuncio llega con un matiz agridulce: esta será la sexta y última vez que el exconductor de The Daily Show ejerza como maestro de ceremonias de los galardones más importantes de la música.

Noah, quien debutó como anfitrión en el año 2020 durante la pandemia de COVID-19, no solo estará al frente del micrófono, sino que también desempeñará el rol de productor ejecutivo de la gala.

Ben Winston, productor del programa Fulwell Entertainment, elogió en entrevista con Variety la trayectoria del humorista destacando su inteligencia y su profunda conexión con los artistas. “Ha sido el presentador más fenomenal; es tan divertido y un auténtico seguidor de la música”, afirmó Winston al confirmar la despedida de Noah.

La ceremonia de 2026 promete ser una de las más memorables de los últimos años, con una lista de nominados encabezada por el rapero californiano Kendrick Lamar, quien parte como el gran favorito con nueve candidaturas.

Al rapero estadounidense le siguen Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut, todos con siete nominaciones, mientras que el fenómeno puertorriqueño Bad Bunny buscará alzarse con seis gramófonos dorados, entre los que destacan los de Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año.

Los Grammy tendrán lugar el próximo 1 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles.

