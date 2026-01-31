Mariah Carey será reconocida como Persona del Año en los Grammy

En una noche cargada de emotividad y estrellas, la Academia de la Grabación otorgó este viernes el prestigioso galardón de Persona del Año a la cantante estadounidense Mariah Carey.

El reconocimiento, entregado en el marco de la 68ª edición de los premios Grammy, celebra no solo su incomparable legado musical, sino también su profundo compromiso social con las comunidades más vulnerables.

Durante la ceremonia, celebrada apenas dos días antes de la gala principal de los Grammy en Los Ángeles, Carey expresó su gratitud al sumarse a una lista exclusiva de leyendas que han recibido este honor, como Joni Mitchell y Jon Bon Jovi.

“Recibir este honor es uno de los momentos más profundos de mi vida y mi carrera”, afirmó la artista, visiblemente conmovida ante una audiencia que incluyó presentaciones tributo de figuras como Ke$ha y Maggie Rogers.

La distinción de Persona del Año, organizada por la fundación MusiCares, destaca la faceta humanitaria de los artistas. Theresa Wolters, directora ejecutiva de la entidad, subrayó que la influencia de Carey trasciende los escenarios.

La cantante ha sido un pilar en programas de empoderamiento juvenil y asistencia en desastres, destacando su donación de más de un millón de dólares al Fondo Aire Fresco y su apoyo tras el huracán Katrina y la pandemia de COVID-19.

Un legado de récords

Con cinco premios Grammy y 34 nominaciones a lo largo de su carrera, Mariah Carey es una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo.

Desde su debut en 1990, la cantante ha dominado las listas de éxitos, destacando hitos como “All I Want for Christmas Is You”, que recientemente batió récords de permanencia en el Billboard Hot 100.

La gala de este viernes también sirvió para recaudar fondos destinados a los programas de salud y bienestar de MusiCares, consolidando el papel de Carey como una fuerza del bien en la industria musical global.

