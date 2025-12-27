Demanda por plagio contra Mariah Carey por “All I Want For Christmas Is You” fue desestimada

Mariah Carey ha consolidado su dominio en la Navidad, no solo en las listas de popularidad, sino también en el ámbito legal. Esta semana, se dio a conocer que la demanda por presunto plagio relacionada con su icónico tema “All I Want For Christmas Is You” fue desestimada de forma definitiva.

El conflicto legal fue impulsado por los compositores Andy Stone y Troy Powers, quienes alegaban que la estrella del pop había copiado elementos de una canción homónima lanzada por ellos en 1989.

Los demandantes exigían una indemnización de 20 millones de dólares, argumentando similitudes en el título y la temática lírica. Sin embargo, la justicia estadounidense determinó que las acusaciones carecían de fundamentos sólidos.

La jueza federal Mónica Ramírez Almadani no solo rechazó las pretensiones de Stone y Powers, sino que calificó el proceso como “escandaloso”. En su resolución, destacó que no se presentaron pruebas suficientes que demostraran una infracción de derechos de autor, señalando que los conceptos de la letra eran demasiado genéricos para ser protegidos.

Como resultado, el tribunal impuso sanciones económicas contra el equipo legal de los demandantes. Se ordenó el pago de 92,303 dólares directamente a Mariah Carey para cubrir sus gastos legales.

Además, otras entidades involucradas, como Sony Music y el productor Walter Afanasieff, recibirán compensaciones adicionales, elevando el total de las sanciones a casi 110,000 dólares.

Un clásico inalcanzable

Publicada originalmente en 1994 como parte del álbum Merry Christmas, “All I Want For Christmas Is You” se ha convertido en un fenómeno cultural que genera millones de dólares en regalías cada año. Esta victoria legal no solo blinda la autoría de Mariah Carey, sino que sienta un precedente contra los litigios oportunistas en la industria musical.

