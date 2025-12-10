Mariah Carey suma nuevo récord con “All I Want For Christmas Is You”

Mariah Carey se reafirma como la indiscutible “reina de la Navidad”. A medida que se acercan las fiestas decembrinas, su clásico atemporal, “All I Want For Christmas Is You”, no solo regresa a los playlists globales, sino que conquistó un nuevo hito histórico en la prestigiosa lista Billboard Hot 100, consolidando su legado musical.

El popular tema, lanzado originalmente en 1994, escaló nuevamente a la posición número 1 de la lista Hot 100. Con este reciente ascenso, la canción acumula un impresionante total de 19 semanas en la cima, dominando el ranking por séptima temporada navideña consecutiva.

Este logro lo sitúa entre los temas con el liderazgo más prolongado en los 67 años de historia del listado, un éxito que se ha visto impulsado en gran medida por el auge masivo de las plataformas de streaming en años recientes.

Este hito eleva el total de sencillos número 1 de Carey a 19 en el Hot 100, asegurando el récord como la solista con la mayor cantidad de entradas en el puesto de honor, quedando a solo una de igualar el récord absoluto de 20 en manos de The Beatles.

Además, este resurgimiento consagra a la cantante como la primera artista en la historia de Billboard en conseguir un número 1 en cuatro décadas distintas: los 90, los 2000, los 2010 y, ahora, los 2020.

“All I Want For Christmas Is You” es una pieza profundamente personal para la artista. Carey reveló que, al escribir la canción, puso “cada onza de anhelo por ese momento perfecto” que muchas veces no pudo tener durante su infancia, marcada por las dificultades y la falta de recursos.

La “Diva Pop de la Navidad” logró transformar ese deseo en un himno global, demostrando que su anhelo por la compañía y el espíritu festivo sigue siendo el regalo favorito del mundo.

