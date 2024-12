Mariah Carey encabezará el Show Open de los primeros juegos de la NFL en Netflix

El espíritu navideño tendrá un inicio espectacular este año gracias a Mariah Carey, quien será la encargada de abrir los primeros juegos de la NFL transmitidos por Netflix en Navidad.

La icónica cantante, conocida como la “Reina de la Navidad,” llevará su magia festiva a las pantallas el próximo 25 de diciembre con una presentación pregrabada especial de su éxito mundial “All I Want for Christmas Is You.”

La participación de Carey forma parte del esfuerzo de Netflix por integrar entretenimiento de alto nivel con la acción del fútbol americano. Su actuación, grabada previamente, promete añadir un toque festivo a una jornada que combina deportes y celebración.

Netflix debuta con encuentros de la NFL en Navidad

Netflix, que este año incursiona en el mundo de los deportes en vivo, será la plataforma anfitriona de dos encuentros imperdibles.

El primero enfrentará a los actuales campeones del Super Bowl, los Kansas City Chiefs, contra los Pittsburgh Steelers a la 1 p. m. ET. Más tarde, a las 4:30 p. m. ET, los Baltimore Ravens se medirán con los Houston Texans. Ambas transmisiones también estarán disponibles en televisión local en las ciudades de los equipos y en dispositivos móviles a través de NFL+.

30 años “All I want for Christmas is you”

Mariah Carey se encuentra en un momento clave de su carrera navideña, celebrando el 30 aniversario de su álbum “Merry Christmas”, que incluye el inolvidable tema que se ha convertido en un clásico de la temporada. Este año, “All I Want for Christmas Is You” alcanzó la impresionante certificación de 16 discos de platino, consolidándola como la canción más vendida por una artista femenina en la historia.

Este evento no solo marca un hito para Netflix, que busca posicionarse como un jugador clave en la transmisión de deportes en vivo, sino también para la NFL, que expande su alcance a nuevas audiencias en plataformas digitales.

La conjunción de la música, el espíritu navideño y el fútbol promete hacer de esta Navidad una experiencia inolvidable.

