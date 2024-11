¿Cuánto factura Mariah Carey cada temporada navideña con “All I want for Christmas is you”?

Durante 30 años, la canción “All I want for Christmas is you” ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un clásico atemporal que no solo resuena en los corazones de millones, sino que también genera ingresos significativos para Mariah Carey cada año.

La temporada navideña se asocia inextricablemente con la música de Carey, y su emblemático tema navideño, el cual es el principal responsable de que la cantante sea conocida como la “Reina de la Navidad”. En la actualidad, se estima que la cantante genera alrededor de 3 millones de dólares anuales solo por los derechos de la canción, según Parade. Este monto proviene de diversas fuentes, incluyendo regalías por transmisión en plataformas de música y su uso en películas, programas y anuncios, consolidando su estatus como una de las canciones navideñas más lucrativas de todos los tiempos.

A lo largo de los años, se ha estimado que los ingresos totales por la canción superan los 60 millones de dólares desde su lanzamiento en 1994, según reporta Diario AS. También es posible que la canción haya generado entre 80 y 100 millones de dólares, basándose en un crecimiento adicional a partir de una estimación de Forbes en 2021. Estas cifras incluyen las regalías de los servicios de streaming, donde la canción ha sido reproducida más de mil millones de veces.

El negocio de la Navidad

El éxito de la canción no se detiene en su popularidad en las listas de reproducción. En 2022, por ejemplo, “All I Want for Christmas Is You” acumuló más de 1.15 mil millones de reproducciones en todo el mundo. Esto se tradujo en ingresos de aproximadamente 8.5 millones de dólares, incluyendo regalías por el uso de la música y sus derechos de autor, reporta Billboard. Según estimaciones, Carey se lleva una parte sustancial de esas ganancias, asegurando que su legado perdure más allá de las fiestas.

Además de los ingresos directos de la canción, Carey ha diversificado su negocio navideño. Recientemente, ha llevado su música a las pantallas, participando en especiales de televisión y colaborando con marcas en campañas publicitarias. En 2021, se le vio en un comercial festivo de Walkers, ampliando aún más su alcance y consolidando su imagen como un ícono navideño.

Este año, el 1 de noviembre (como era de esperarse), Mariah Carey dio inicio a su icónico comercial anual de “It’s time”, que, según la cultura pop y los cibernautas, marca el comienzo oficial de la temporada navideña.

La cantante lo anunció a través de sus redes sociales, con un comercial patrocinado por la joyería Kay Jewelers.

Carey enfrentó problemas legales por la canción

La travesía de Carey con esta canción no ha estado exenta de controversias.

En 2023, los coautores Andy Stone y Troy Powers presentaron una demanda por supuesta infracción de derechos de autor, lo que añade una nueva capa de complejidad a la historia de la canción que ha cautivado a millones.

A pesar de este desafío legal, el impacto de “All I Want for Christmas Is You” se mantiene fuerte, con su popularidad sin signos de desvanecerse.

La pregunta no es solo cuánto gana Mariah Carey con “All I Want for Christmas Is You”, sino cuánto significan sus contribuciones a la cultura navideña moderna. Su habilidad para reinventarse cada temporada, manteniendo la frescura de su música y su conexión con el público, es un testimonio de su genio artístico.

