Mariah Carey enciende el espíritu navideño con su anuncio de ‘It’s Time’

En el primer minuto del 1 de noviembre, Mariah Carey dio por inaugurada oficialmente la temporada navideña. La diva de la Navidad, como es tradición, marcó el inicio de las festividades con la publicación de su video anual “It’s Time”, pero esta vez con una complicada sorpresa.

El video, una colaboración con la marca de belleza Sephora, comienza con Mariah ataviada con un disfraz de ángel, despidiendo el Halloween y anunciando que “es el momento”. No obstante, la celebración se trunca cuando descubre que su tocador ha sido saqueado.

El responsable resulta ser el comediante Billy Eichner, caracterizado como un elfo, quien es descubierto in fraganti. “¡Me atraparon!”, exclama, revelando una mala noticia: los elfos están en huelga.

Según Billy, este año las fiestas fueron “infernales” para ellos, el ayudante de Santa renunció y ahora deben empeñar los artículos de Mariah para pagar su terapia.

“Ese es mi rubor, duendecillo”, le responde una Mariah que no se conforma con lo que acaba de escuchar. La situación escala cuando el elfo proclama: “Se acabó la Navidad. Sin campanas, sin alegría, sin glamour. ¡Adiós, cariño!”.

Ante esta declaración, Mariah Carey menciona: “¡No se puede cancelar la Navidad!”. Cuando Billy le pregunta si tiene algunas últimas palabras, ella responde con un “Sí” y, mientras el elfo comienza a cubrirse de hielo, entona las palabras mágicas: ‘It’s Time’ (Es hora en español).

La reina de la Navidad

De acuerdo a diferentes informes, el video, que ya está disponible para sus fans, fue preparado desde finales de septiembre en colaboración con el director Joseph Kahn, prometiendo una celebración navideña llena de diversión y el inconfundible espíritu de Mariah.

Sin duda, llegó la época en la que la canción de Carey ‘All I Want for Christmas Is You’ se volverá a convertir en tendencia, como ocurre cada año. Además, la artista en esta época cambia su estética navideña y ofrece innumerables conciertos, por eso es considerada ‘La reina de la Navidad’.

