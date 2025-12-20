‘Last Christmas’ supera a ‘All I Want For Christmas is You’ como canción navideña más escuchada 

La temporada navideña está ya a tambor batiente y cada vez son más los hogares que a todas horas escuchan algún éxito navideño, siendo ‘All I Want For Christmas is You’ de Mariah Carey el tema que suele dominar las listas de popularidad, pero este año la tendencia se está inclinando hacia otro lado.

A pesar de que la famosa canción de Mariah continúa siendo una de las canciones navideñas más escuchadas, en este 2025 la joya de la corona se la está llevando ‘Last Christmas’ de Wham!.

De acuerdo a Billboard, esta es la primera ocasión en que ‘All I Want For Christmas is You’ no está en primera posición desde que se creó el popular ranking Global 200.

En total ‘All I Want For Christmas is You’ llegó a acumular 19 semanas consecutivas en la parte más alta, pero esa hegemonía se rompió poco antes de la próxima Navidad.

El que Mariah Carey fuera desplazada a la segunda posición no pasó desapercibido para nadie, incluido para el propio Andrew Ridgeley, cofundador de Wham!, quien se mostró muy orgulloso del logro obtenido por la canción lanzada en 1984.

“Gracias a todos los que han adoptado la canción como parte de su celebración navideña”, dijo orgulloso Ridgeley.

El ascenso de ‘Last Christmas’ alcanzó tal nivel en este 2025 que por primera vez se instaló en las primeras dos posiciones del Billboard Hot 100 y del Holiday 100, algo que nunca antes había pasado.

A pesar del contundente triunfo de ‘Last Christmas’ en Billboard Global 200, ‘All I Want For Christmas Is You’ sigue dominando la radio, las playlists, así como otros listados dentro de Estados Unidos.

