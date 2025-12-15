¡Mariah hace historia! ‘All I Want For Christmas Is You’ es el #1 más duradero de Billboard

En un hito que consolida su estatus como el himno navideño por excelencia de la era moderna, “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey es oficialmente, confirmado por Billboard, el sencillo número uno de mayor duración en la historia del prestigioso Hot 100. El clásico, lanzado en 1994, encabeza la lista por un total acumulado de 20 semanas, superando en solitario a sus competidores más cercanos.

La canción, que la semana pasada compartía el récord con ‘Old Town Road’ de Lil Nas X y ‘A Bar Song (Tipsy)’ de Shaboozey, ahora ostenta el primer puesto en solitario.

Según los analistas, es probable que su dominio en las listas aumente aún más durante esta temporada navideña y en las futuras, consolidando un legado que parece no conocer límites.

El viaje de la canción al Olimpo de las listas es una historia de paciencia y adaptación. Aunque es una presencia constante desde su lanzamiento, no alcanzó la cima del Hot 100 hasta diciembre de 2019, impulsada por la era del streaming. Aquel primer número uno estableció otro récord: la mayor subida en la historia de la lista. Desde entonces, su ascenso estacional se ha vuelto tan predecible y masivo como la Navidad misma.

Un top navideño

El poder del espíritu festivo en las listas quedó evidenciado esta semana, con ocho canciones navideñas en el Hot 100. Tras el tema de Carey, ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ de Brenda Lee (que también fue #1 en 2023) ocupa el segundo lugar, seguido por ‘Last Christmas’ de Wham! en el tercero, ‘Jingle Bell Rock’ de Bobby Helms en el cuarto y ‘Santa Tell Me’ de Ariana Grande completando el top cinco.

Carey, conocida como la “Reina de la Navidad”, celebró el récord con su característico ingenio en redes sociales. Haciendo referencia al momento en 2019, cuando pasó simbólicamente una antorcha a Lil Nas X (cuando ‘Old Town Road’ superó su récord anterior), publicó una nueva imagen sosteniendo una antorcha ella sola, marcando con humor su nuevo y solitario reinado.

Pero el reconocimiento a su carrera no termina con los villancicos. Apenas concluya la temporada festiva, Carey será honrada como la Persona del Año de MusiCares 2026, un tributo que tendrá lugar el 30 de enero en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, durante la Semana de los Grammy. Un merecido homenaje a una artista cuyo legado, como su éxito navideño, perdura y brilla año tras año.

